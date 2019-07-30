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Дочь Пугачевой довела поклонников до слез

Кристина Орбакайте. Фото: www.globallookpress.com
Старое видео со звездой появилось в Сети

Кристина Орбакайте, которая недавно была в Праге, вспомнила, что именно в этом городе она в 1997 году сняла клип "Без тебя". Поклонники видео с 26-летней звездой оценили и написали, что считают его лучшим за всю карьеру дочки Примадонны. Некоторые комментаторы признались, что при прослушивании трека у них на глазах выступают слезы.

Одна из поклонниц рассказала историю своей жизни: "всегда нравилась эта песня. А сейчас вообще до слез....Живу в Праге, когда хожу по городу одна, в голове эти слова. Почти четыре года минуло, как умер мой муж, с которым я была очень счастлива. Песня и клип замечательные) Благодарю".

Некоторые пользователи написали, что Кристина Орбакайте, кажется, совсем не изменилась за эти годы и выглядит все также хорошо.

"Вы такая клевая и стильная в этом клипе ", "Ничуть не изменились", "Очень люблю эту песню и клип нравится", "Невероятная Вы, песня и клип", "Одна из самых любимых песен из репертуара Кристины Орбакайте!", "Вы совершенно не изменились, такая красивая",

- похвалили звезду.

В своих новых клипах 48-летняя Кристина Орбакайте выглядит гораздо смелее: танцует в сексуальных нарядах и демонстрирует роскошное тело. 

Ранее Максим Галкин показал постельное фото с Примадонной. 

Дарья ПЕТРОВА
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