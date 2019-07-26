"Озорники": Галкин показал постельное фото с Примадонной

Поклонники обратили внимание на интимное место юмориста

Максим Галкин и Алла Пугачева уютно устроились на большом кресле на улице. Семейный кадр телеведущий решил выложить в Instagram, где большинство пользователей заметили интересную деталь: взгляд Примадонны устремлен прямо на интимное место артиста, которое он прикрыл кофтой.

Поклонники восхищаются царящей идиллией и уверены, что Пугачева никогда не даст Галкину заскучать.

"Максим прикрыл восторг", "Озорники", "Вот это постельное фото", "Голубочки", "Мне кажется, с ней не будет скучно никогда", "Сладкая парочка! Счастья Вам", "Максим, ну зачем такое провокационное фото. И уголок простынки прекрасно улегся на часть тела", "У Аллы очень пристальный и сконцентрированный взгляд в одну точку на теле Максима",

– написали в Сети.

Завистники в счастье пары с 27-летней разницей в возрасте не верят. Они предполагают, что Максим мечтает о молодой красотке, а с Примадонной живет только ради выгоды. Пугачева и Галкин на подобные слухи не реагируют и продолжают наслаждаться семейной жизнью вот уже 8 лет.

Ранее Максим Галкин записал шутки "ниже пояса" в исполнении Пугачевой.