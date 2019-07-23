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"Клоун-загадка": размалеванную Пугачеву не узнали

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Звезда предстала в неожиданном образе

Стас Садальский опубликовал в социальных сетях архивное фото с Примадонной, где та изображена с ярким гримом. Узнать в клоунессе популярную артистку смогли не все. Кто-то написал, что впервые видит Пугачеву именно такой – ранимой и откровенной.

Кто-то из пользователей напомнил о цирковом прошлом Примадонны. Действительно, некоторое время она работала концертмейстером в Государственном училище циркового и эстрадного искусства.

"Алла волшебная! <…> Необычная, ранимая, красивая…", "Эта клоунесса давно смешит", "А это Пугачева? Не узнала я ее! Счастливая будет!", "Это правда, она ведь и училась в цирковом", "Пугачева – клоун загадка", "Алла красавица",

- написали в комментариях.

Ранее в Сети обсудили появление Пугачевой и Галкина в Юрмале. Главным поводом для обсуждений стал наряд звезды. Она позировала перед фотографами в коротких шортах, демонстрируя стройные ноги. 

Ранее "Утро" рассказывало о неизвестном сыне, которого нашли у Пугачевой. 

Дарья ПЕТРОВА
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