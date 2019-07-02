"С бабкой не получается": Галкин загулял у моря после скандала

Юморист прокатился в одиночестве перед сном

В то время когда публика обсуждает скандальную, по мнению обывателей, выходку Аллы Пугачевой, Максим Галкин как ни в чем не бывало снял и выложил в соцсети новое видео. В ролике он едет на велосипеде по берегу моря ночью и любуется закатом под лирическую песню.

Артисту, судя по его улыбке, прогулка очень понравилась. "Спокойной ночи", – пожелал он под видео, на котором открывается красивый пейзаж.

Подписчики Максима тоже не остались в стороне – активно откликнулись на его публикацию, но высказались по-разному. Нашлись такие, кто прошелся по личной жизни звездных супругов, причем не очень мягко:

"А Алла где?", Максиму бы жену ровесницу, вместе вот так закат смотреть, на великах вместе с ним гонять, дурачиться, резвиться. А то он все один да один. С бабкой так не получается, кем бы она не была, Пугачевой или еще кем", "Алла, уже спать легла. Старость не радость!!!".

Некоторые хвалили и благодарили Максима. "Красота, спокойствие, бескрайность, вечность....", "Бесконечное море, багровое небо и красивый закат солнца", "Адам разговаривал с Богом на закате", "Умиротворенно...", "Очень здорово, Музыка прекрасная, виды невероятные", "Какое удивительное чувство умиротворения... одно блаженство , "Какая атмосфера!.. Закат, музыка... Так красиво и трогательно, аж до слез...", "Великолепно", "Восхищаемся с мамой вашей семьей! Вы уникальные потрясающие люди и талантища! И детки у вас волшебные!", "Спасибо за красивые видео", – написали такие.

Другие шутили: "По песку? На велике? Вот это жиротопная)", "В гости к Лайме", "Показалось , что плывете на корабле". Между тремя поклонниками и самим юмористом даже завязалась короткая переписка. Один пользователь иронично спросил юмориста (орфография и пуктуация сохранены): "Че вы все море выкупили?", на что тот ответил утвердительно. А два других предположили, что "если еще Киркоров весь пляж выкупит. Тогда точно ... (конец) всему придет" и " будет бегать без Стеснения (как в клипе его новом)".

Некая дама возмущалась. "Максим, в туалет тоже на "Майбахе"? Может совесть уже у Вас с Аллой проснется???" – поинтересовалась она.

В понедельник, 1 июля, многих поразила новость том, что, отправляясь с семьей в Латвию, Примадонна, ее муж и дети проехали на лимузине по перрону к вагону поезда. В соцсетях до сих пор судачат по этому поводу.

Кое-кто из звезд поделился собственным мнением об этом – Владимир Винокур и Любовь Успенская сказали, что такая выдающаяся артистка имеет право на некоторые послабления. А Максим Галкин, как и его знаменитая жена никаких комментариев не дали.

Отреагировали и в РЖД. В компании заявили, что проведут проверку действий сотрудников вокзальных служб Рижского вокзала, которые допустили автомобиль Аллы Пугачевой на техническую платформу, сообщает ТАСС.