"Можно сойти с ума": Галкин с Пугачевой показали французские забавы

Видео приковало внимание российских звезд

В Сети появилось домашнее видео знаменитого семейства.

Максим Галкин, отпраздновавший 18 июня 43-летие, внял мольбам поклонников и показал, как дети поздравили его с днем рождения. Лиза и Гарри разыграли забавную маленькую сценку: малыши рассказали, как любят папу. Причем сделали это на французском языке.

"По многочисленным просьбам выкладываю, как дети меня поздравили с днём рождения! За кадром остались традиционные стихи от Гарри и Лизы. Они подарили цветы и собственноручно изготовленные открытки…" – написал артист в своем Instagram.

"Папа, ты самый большой, самый сильный, самый милый", - сказали они, держась за руки.

На кадрах видно также и самого Галкина с букетом цветов, и Аллу Пугачеву, которая умиляется, обнимая мужа.

Ролик растрогал фанатов. Детьми Галкина и Пугачевой восхитились и коллеги по цеху (орфография и пунктуация сохранены).

"можно сойти с ума от таких крошек!!!!!!"

– эмоционально высказалась Светлана Лобода.

"Максим! Поздравляю!" – с запозданием написала балерина Анастасия Волочкова.

"Нет слов", - поразилась Лолита Милявская.

"На это можно смотреть вечно.. Прекрасная семья..Долгие, счастливые, полноценные годы жизни!" "Я сейчас заплАчу...... Миии...... Никогда не любила чужих детей, кроме ваших..... Спасибо Максим вам с Аллой за такое чудо света", – отозвались поклонники.

Ранее стало известно о прибавлении в семье Пугачевой.