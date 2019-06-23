"Можно сойти с ума": Галкин с Пугачевой показали французские забавы

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В Сети появилось домашнее видео знаменитого семейства.
Максим Галкин, отпраздновавший 18 июня 43-летие, внял мольбам поклонников и показал, как дети поздравили его с днем рождения. Лиза и Гарри разыграли забавную маленькую сценку: малыши рассказали, как любят папу. Причем сделали это на французском языке.
"По многочисленным просьбам выкладываю, как дети меня поздравили с днём рождения! За кадром остались традиционные стихи от Гарри и Лизы. Они подарили цветы и собственноручно изготовленные открытки…" – написал артист в своем Instagram.
"Папа, ты самый большой, самый сильный, самый милый", - сказали они, держась за руки.
На кадрах видно также и самого Галкина с букетом цветов, и Аллу Пугачеву, которая умиляется, обнимая мужа.
Ролик растрогал фанатов. Детьми Галкина и Пугачевой восхитились и коллеги по цеху (орфография и пунктуация сохранены).
"можно сойти с ума от таких крошек!!!!!!"
– эмоционально высказалась Светлана Лобода.
"Максим! Поздравляю!" – с запозданием написала балерина Анастасия Волочкова.
"Нет слов", - поразилась Лолита Милявская.
"На это можно смотреть вечно.. Прекрасная семья..Долгие, счастливые, полноценные годы жизни!" "Я сейчас заплАчу...... Миии...... Никогда не любила чужих детей, кроме ваших..... Спасибо Максим вам с Аллой за такое чудо света", – отозвались поклонники.
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