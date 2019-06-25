Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Галкин проснулся в чужой постели

Максим Галкин. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущий поделился интригующим видео

Максим Галкин показал своим поклонникам ролик, который вызывает массу вопросов.

На своей страничке в Instagram артист выложил видеосюжет следующего содержания: он просыпается в роскошной каюте яхты, которая мчится по лазурным волнам вдоль живописных берегов.

В кадре нет ни одного лица, и лишь звучит песня Веры Брежневой "Доброе утро".

Остается лишь гадать, как мог Максим оказаться так далеко от своей Аллы Борисовны, посреди моря и явно не в своей кровати.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

У "Союза" отказал двигатель при посадке

ЧП заставило космонавтов поволноваться

"Антироссийская истерия": найден виновный в конфликте Москвы и Тбилиси

Действиями Мишико руководили западные спецслужбы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей