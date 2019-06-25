Галкин проснулся в чужой постели

Телеведущий поделился интригующим видео

Максим Галкин показал своим поклонникам ролик, который вызывает массу вопросов.

На своей страничке в Instagram артист выложил видеосюжет следующего содержания: он просыпается в роскошной каюте яхты, которая мчится по лазурным волнам вдоль живописных берегов.

В кадре нет ни одного лица, и лишь звучит песня Веры Брежневой "Доброе утро".

Остается лишь гадать, как мог Максим оказаться так далеко от своей Аллы Борисовны, посреди моря и явно не в своей кровати.