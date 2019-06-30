"Бабулька": на интимной жизни Пугачевой поставили крест

Примадонне напомнили о былых "толпах любовников"

Семейное счастье Аллы Борисовны не дает покоя завистникам.

Злопыхатели добрались даже до спальни Пугачевой и Галкина. Поток похабных шуточек обрушился на Примадонну после свежего фото, которое звезда опубликовала в своем Instagram. На снимке Алла Борисовна позирует, судя по всему, у своего роскошного замка. Примадонна в милом желтом дождевике и спортивном костюме, выгодно подчеркивающем стройную фигуру, опирается на столб и улыбается.

"Немного солнца в холодной воде", – процитировала легендарная певица французскую писательницу Франсуазу Саган.

Кадры с Пугачевой в последнее время появляются в ее соцсетях довольно редко. Видимо, поэтому каждая фотография подвергается тщательному анализу и бурным обсуждениям. Поклонники Примадонны не устают восхищаться тем, как она великолепно выглядит – время словно не в силах изменить звезду. Ранее они даже в шутку атаковали супруга Аллы Борисовны Максима Галкина, потребовав раскрыть секрет ее молодости. Однако злопыхатели также не упускают возможности обсудить королеву российской сцены и уколоть ее побольнее. В этот раз они разошлись не на шутку и принялись обсуждать интимную жизнь Пугачевой и Галкина, позволив себе грязные намеки. Впрочем, нахалов быстро поставили на место (орфография и пунктуация сохранены).

"Баба Алка! Мне ее жаль, что постоянно нужно доказывать всем, что она молодая. Но молодая была не молода", "Взгляд потухший или пьяненькая", "Бабулька Галкину даешь?" "Уже давно нечего давать… после семи мужей и толп любовников…. Это не брак, а бизнес проект", "Усталый взгляд не спрячешь ни за какой улыбкой… желаю вам здоровья и спокойствия в жизни. Живите на радость своим родным и любимым)))" "Вот всем бы так красиво стареть!!!" "Далеко не красавица и не была ею, но женщина, заслуживающая восхищения благодаря своему голосу и таланту, пусть даже в прошлом. Сейчас, в силу возраста, уже не то", "Супер женщина,и пусть все лопнут от зависти", "Самая красивая женщина в мире", "Алла, шикарна! Молодец, что ни на что не обращаешь... шикарная, счастливая. Только нам об этом мечтать быть такими счастливыми.счастья вашей прекрасной семье!"

– написали пользователи.