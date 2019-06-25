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"Это твоя вина": от Галкина потребовали ответа за необъяснимо изменившуюся Пугачеву

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: www.globallookpress.com
Мужа Аллы Борисовны атаковали после опубликованного Лободой фото

Светлана съездила в гости к Примадонне и ее звездному супругу и поделилась своими эмоциями в Сети.

"Алла Борисовна, Максим– Ваш дом настоящий остров любви и счастья. Спасибо за душевность и потрясающий вечер. Нам с Евочкой вчера было очень хорошо", - 

проникновенно написала певица на своей страничке в Instagram. 

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Поклонники тут же заявили, что Пугачева и Лобода на этом фото выглядят ровесницами, и потребовали, чтобы Галкин ответил, в чем секрет того, что Алла Борисовна хорошеет день ото дня.

"Алла с Лободой на этом фото уж очень похожи и по возрасту тоже", "Максим твоя Алла молодеет , расскажи что ты там делаешь ведь это твоя вина", "Две блондинки выглядят ровесницами!",  "Аллочка на все 40 лет выглядит", "Пугачева все моложе".

В целом все отметили, что Примадонна находится в великолепной форме:

"Самая красивая на этом фото, Алла Борисовна",  "прямо согласна . Очень красивая Алла – прямо шикарная выглядит", "ахаха, да))) Круто все получились, но Алла...", "Алла Борисовна Красотка", "Пугачева прям красавица . Прямо получилась на фотках лучше всех", "Из всех женщин – Алла Борисовна Королева" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).


Валентина МАЙОРОВА
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