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"Отстает": Галкину указали на проблемы с развитием сына

Максим Галкин. Фото: www.globallookpress.com
Из-за детей звездной пары разгорелся спор

Максим Галкин опубликовал в Instagram очередной забавный ролик с участием своих детей – Гарри и Лизы. В видео сначала малышка, а затем и ее брат танцуют по песню "Калинка-малинка". И если к девочке интернет-пользователи не смогли придраться, движения мальчика у них вызвали недоумения.

Лиза с легкостью танцует в такт музыке, проговаривая слова композиции, чем радует своих родителей. Алла Пугачева и Галкин спрятались за кадром. А вот Гарри явно передразнивал сестру и просто баловался, поэтому движения, как и речь, были нечеткими. Некоторые подписчики артиста пришли к выводу, что его наследник не такой развитый, как наследница. С этим не согласились другие поклонники звезды, которые отметили, что нельзя делать подобные выводы. Между россиянами разразилась настоящая дискуссия.

"Очень развитая Лиза!! Гарик отстаёт", "Лиза знает много стихов и очень грамотно разговаривает не по возрасту. А Гарик не такой",

– отметили подписчики Галкина.

Фанаты артиста обратили внимание таких на то, что Гарри танцует как мужчина.

"Гарик просто другой. Он не танцует, а балуется. Как большинство мальчишек, которым не до танцев. Он очень любит разные инструменты, но не музыкальные", "У мальчиков по-другому идет развитие, он догонит и перегонит", "Он не отстаёт, он-мужчина", – встали на защиту мальчика поклонники.

При этом большинство интернет-пользователей сошлись во мнении, что дети очаровательны и еще затмят своих родителей. 

Полина ИВАНОВА
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