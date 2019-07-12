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Прошлое всплыло: у Пугачевой нашли взрослого сына

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Фото с Примадонной запутало поклонников

Фанаты Аллы Пугачевой выложили в Сеть архивный снимок звезды с Максимом Галкиным  и Кристиной Орбакайте. Фотография, сделанная, вероятно, несколько лет назад, запутала поклонников певицы. На снимке муж Примадонны выглядит очень молодо, поэтому комментаторы начали называть его сыном артистки.

Один из подписчиков написал, что стал путаться в родственных связях звездной семьи из-за того, что младшие дети Примадонны практически ровесники ее внукам. Кто-то посчитал, что Пугачева и Орбакайте выглядят словно сестры.

"Алла с детьми", "Мама с детьми", "С маленькими детьми уже и забывать стали, что Кристина тоже дочь!", "Папа,мама и я", "А почему Кристи Макса – папой не называет", "Алла вы с Кристиной как сестры!", "Дочка старше мамы", "Кто кого моложе?",

– написали в социальных сетях. 

Спустя несколько лет ситуация изменилась. После появления новых семейных кадров, в Сети заметили, что Галкин стал выглядеть старше Пугачевой, а она заметно помолодела.

Ранее "Утро" рассказало о том, как автомобиль Аллы Пугачевой выехал прямо на перрон. 

Дарья ПЕТРОВА
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