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От нечесаной Пугачевой с душком отшатнулись в Юрмале

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Больной вид Примадонны шокировал публику

Поведение Аллы Пугачевой и Максима Галкина на открытии фестиваля Лаймы Вайкуле "Рандеву" неприятно удивило россиян.

Накануне звездная пара прибыла в Юрмалу. Видео появилось в Сети. Пользователи, глядя на Аллу Борисовну, заподозрили, что она тяжело более – мол, слишком плохо выглядит. Недоумение вызвали спутанные волосы звезды, которые сбились на макушке в пучок.

Особо язвительные комментаторы отметили, что тренер Татьяна Тарасова, которая также присутствовала на вчерашнем открытии музыкального мероприятия, отшатнулась от Пугачевой, якобы почуяв дурной запах, исходивший от певицы. Покоробила публику и надменность Аллы и Максима, которые проигнорировали журналистов (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Они когда нибудь могут дать интервью или хотя бы улыбнуться? Вечно недовольное и злое лицо Аллы смотреть противно честное слово", "жрать хочет постоянно, раз так высохла", "она всегда при виде журналистов себя так ведет", "Галкин надменный тако, того и гляди на *** пошлет всех, "звездень" блин((( негатив от них!" "Алла очень плохо выглядить, видимо, болеет Да и чувствуется что не надо ей это все. Только из уважения к Вайкулк" "ей 70 лет, естественно она и болеет и будет плохо выглядеть" "если болеет, сидела бы тогда дома" "Чуть живая. Нацепила парики, накладки, шиньоны… ужас" "Одной мне показалось что Тарасова как-то странно от нее шарахнулась…. то ли пахло чем от нее…" "Пахло от грязного колтуна!" "А что с Тарасовой? Ее чуть не вырвало???" "Чем-то от нее пахнуло Сильно сдала" "Не приняла душа, куда смотрит Галкин" "Гнездо на голове",

пишут пользователи на странице "СтарХит" в Instagram.

Ранее на Вайкуле обрушился шквал критики из-за приглашения Нино Катамадзе на фестиваль. Грузинская певица оскандалилась антироссийскими высказываниями. Между тем на "Рандеву" ей предстоит делить сцену со звездами отечественного шоу-бизнеса.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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