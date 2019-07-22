Новый образ Примадонны поразил звезду

Алла Борисовна по-прежнему восхищает поклонников. На закрытии фестиваля в Юрмале она покрасовалась перед известным актером и шоуменом Игорем Верником в клетчатой блузке и коротких шортиках, из-под которых были видны ее обнаженные ноги.

Благодаря такому наряду певица выглядела намного моложе. Ее сопровождал певицу любимый муж Максим Галкин, их вдвоем и снял Верник. Это фото было опубликовано в соцсети. Восхищению подписчиков не было конца.

Фанаты не удержались и осыпали звезду лестными комментариями(орфография и пуктуация авторов сохранены):

"Так держать❤️😍", "Обалдеть", "Такие роскошные и счастливые!!! Классное фото!!!👍👍👍", "Алла, шикарная женщина!", "Молодчинка моя любимая певица!!!!!👍👍👍💋"", "Аллочка красавица".

Некоторые снова заявили о том, что возраст не властен над артисткой. "Макс стареет, а Алла молодеет", – отметила одна из фанаток.

Ранее - на открытии "Рандеву" – вид Примадонны неприятно поразил россиян. Глядя на Аллу Борисовну на видео, размещенном в Instagram, поклонники заволновались, уж не заболела ли их любимица, ведь, по их мнению, она слишком плохо выглядела тогда.

Фестиваль в Юрмале завершился 21 июля. Его организовала прибалтийская певица Лайма Вайкуле. На мероприятии, которое длилось четыре дня, побывали многие популярные артисты из стран бывшего СССР.