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"Старая вешалка": сдавшая Пугачева напугала россиян

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Публика бьет тревогу из-за вида Примадонны

Внешность Аллы Пугачевой постоянно становится темой горячего обсуждения. Артистку пристально рассматривают не только при выходе в свет, но и на каждом ее фото в соцсетях. Несколько свежих кадров, в которых звезда показана без макияжа, дали повод думать, что в последнее время она заметно сдала – на осунувшемся лице проступают многочисленные морщины. Это взволновало и журналистов, и поклонников.

Возраст не пожалел Примадонну, что отчетливо видно на снимках. Годы явно берут свое, и знаменитость не смогла устоять против естественного процесса старения, пишет Teleprogramma.pro. 

Такие неприглядные изображения Аллы Борисовны появились на фанатской странице дочери певицы Лизы Галкиной. Под ними разгорелся спор.

Некоторые подписчики возмутились (орфография и пунктуация авторов тут и дальше сохранены):

"Точь в точь,перевоплощение....", "Старая вешалка ну и страшна👎 ужас", "просто всем надоела и не понимает", "фото ужасные".

Другие нашли объяснение виду Пугачевой. "Ничего особенного против возроста непопрешь 70 это не 30 что не делай ,а года берут свое", "От возвраста не спрячешься", "На сцене все не такие как в жизни. Там полет, преображение. А в жизни без штукатурки все не очень", "А шо вы хотели?В таком возрасте?хорошо что фильтры есть...🤔",  – пояснили такие.  

Большинство же почитателей таланта певицы в очередной раз похвалили ее: "Самая лучшая, самая красивая, самая обоятельная женщина, которая поет!!!", "Всё равно замечательная!", "Супер!!!", "все равно лучшая,красивая, достойная".

Подобные комплименты артистке дарят часто. Прежде многие восхищались тем, как она выглядит в клетчатой блузке и коротких шортиках, и давно гадают над секретом красоты Примадонны. А совсем недавно звезду не узнали.  

Фоторепортаж
Как изменилась Пугачева
Алла Пугачева, 2017. Фото: пресс-служба фестиваля Алла Пугачева, 2012. Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Карпов Алла Пугачева, 2007. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Рыдалев
Алла Пугачева, 2007. Фото GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova Алла Пугачева, 2007. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Машков Алла Пугачева, 2000. Фото Николая Малышева (ИТАР-ТАСС) Алла Пугачева, 1993. Фото Олега Булдакова /ИТАР-ТАСС/ +3
Полина ДОРОЖКИНА
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