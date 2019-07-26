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Пугачеву и Кузьмина застали в постели после вечеринки

Владимир Кузьмин и Алла Пугачева. Фото: ITAR-TASS
Артисты провели вместе ночь, а наутро родился новый хит

О романе Аллы Пугачевой и Владимира Кузьмина известно давно. А накануне певец рассказал на "Вечернем шоу с Аллой Довлатовой", что было после того, как он оказался в постели с Примадонной.

Ведущая напомнила слухи о том, будто однажды после вечеринки композитор Игорь Николаев зашел туда, где спали любовники – они тогда жили вместе, – посмотрел на них и, воскликнув: "О, две звезды!", пошел в другую комнату и написал песню, ставшую популярной на долгие годы. 

"Я помню, после той ночи с Аллой поехал на студию. Сижу себе тихонько, играю", – сообщил Владимир. Через время туда "ворвались Пугачева и Николаев с коньяком и салатом" и уговорили его записать соло. Затем он и Примадонна стали исполнять эту песню дуэтом, и "получилось неплохо", даже "отличная песня получилась".

Творческое сотрудничество Кузьмина и Пугачевой началось в 1986 году. Композиция "Две звезды" сделала певца известным на весь Советский Союз. Позже Владимир был вокалистом и гитаристом группы "Рецитал", которая аккомпанировала Алле Борисовне. Затем полтора года артисты гастролировали вместе по СССР и за рубежом. Кузьмин в то время даже писал песни для Пугачевой.

Через год  они поссорились и больше не пели вместе. После разрыва с артисткой Кузьмин, по его словам, приложил немало усилий, чтобы обрести своего зрителя и добился того, что на его концертах всегда были аншлаги.

Не так давно – в конце мая – Примадонна поздравила бывшего любовника с днем рождения. За несколько месяцев до этого в Сеть попал документ, подтверждающий их связь. Ранее прошел слух, что Примадонна увела молодого певца из семьи с помощью колдовства.

Сейчас Кузьмину 64 года. Он был трижды женат, а недавно у него появилась четвертая супруга, причем расписались они тайно. У него семеро детей, причем не только от законных жен, и артист всех их поддерживает материально.

Фоторепортаж
СМИ: Пугачева провела последнюю ночь с Галкиным
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Полина ДОРОЖКИНА
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