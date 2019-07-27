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"Иногда хочется постарше": Пугачева разозлила Галкина

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Супруг застал Примадонну за обсуждением мужчин

Занимательную беседу Алла Борисовна вела с Лаймой Вайкуле.

Видео появилось в Сети. Шуточный ролик выложил муж Пугачевой Максим Галкин. На кадрах Лайма и Алла сидят в саду за столиком, томно обмахиваясь бумагами, и оживленно обсуждают фестиваль "Рандеву".

"Ох, натанцевались", – восклицает Вайкуле.

"Ноги отваливаются", – вторит ей Пугачева.

Затем беседа перетекает в иное русло. Примадонна, отметив успех у молодежи, переключилась на предпочтительный возраст мужчин.

"Молодой, молодой, с юмором", – рассказывает Алла о муже. "Иногда хочется постарше", – добавляет она.

Диалог двух звезд прерывает гневная реплика Галкина, который снимает все это на камеру: "Я вам дам постарше!"

Зрителей ролик насмешил до слез. Дам похвалили за чувство юмора и поблагодарили за минутку позитива (орфография и пунктуация сохранены).

"Любимая Аллочка Спасибо за позитив", "Дамы,браво!" "Алла и Лайма всегда прекрасны и молоды!!! Вот всем бы так!!! Очаровательны",

– написали пользователи.

Ранее стало известно о ночи Кузьмина и Пугачевой после вечеринки.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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