"Иногда хочется постарше": Пугачева разозлила Галкина

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Занимательную беседу Алла Борисовна вела с Лаймой Вайкуле.
Видео появилось в Сети. Шуточный ролик выложил муж Пугачевой Максим Галкин. На кадрах Лайма и Алла сидят в саду за столиком, томно обмахиваясь бумагами, и оживленно обсуждают фестиваль "Рандеву".
"Ох, натанцевались", – восклицает Вайкуле.
"Ноги отваливаются", – вторит ей Пугачева.
Затем беседа перетекает в иное русло. Примадонна, отметив успех у молодежи, переключилась на предпочтительный возраст мужчин.
"Молодой, молодой, с юмором", – рассказывает Алла о муже. "Иногда хочется постарше", – добавляет она.
Диалог двух звезд прерывает гневная реплика Галкина, который снимает все это на камеру: "Я вам дам постарше!"
Зрителей ролик насмешил до слез. Дам похвалили за чувство юмора и поблагодарили за минутку позитива (орфография и пунктуация сохранены).
"Любимая Аллочка Спасибо за позитив", "Дамы,браво!" "Алла и Лайма всегда прекрасны и молоды!!! Вот всем бы так!!! Очаровательны",
– написали пользователи.
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