"Пробило до сердца": напоминание об ушедшей молодости потрясло Пугачеву

Прошлое Примадонны неожиданно всплыло в Сети

Ностальгию у Аллы Борисовны вызвал архивный снимок. На фото молодые Пугачева и Игорь Николаев запечатлены во Владивостоке.

"Это – Владивосток, 35 лет назад, мы с @alla_orfey в гостях у военных моряков! Тогда же я и написал песню "Владивосток", премьера состоялась там же! Алла исполнила её на последнем концерте в городе. Спасибо и браво!!!!" – написал композитор в своем Instagram, попутно одарив комплиментом певицу, которая "всегда прекрасна".

Одними из первых на редкий кадр отреагировали Примадонна и ее дочь Кристина Орбакайте.

"В потом возлагали цветы к вечному огню, который погас", – припомнила последняя курьезный случай, отметив комментарий хештегом этоужеистория.

До глубины души тронуло фото и саму Пугачеву.

"Пробило до сердца.Все помню.Такое не забывается",

– эмоционально отреагировала она.

Другие пользователи принялись увлеченно обсуждать собственные воспоминания.

"Да, песня из детства. Молодые родители, счастливый я... Тогда люди ещё были людьми..." "Я была на том концерте, там Вас Алла Борисовна нам представила. Вот, дорогие, ваш земляк, молодой композитор", – отметили они.

Не обошлось и без внимания к самим звездам. Так, Николаева утешили, что сейчас он стал более привлекательным мужчиной. По поводу внешности Пугачевой, как всегда, развернулась дискуссия. Некоторые комментаторы нашли, что на старом снимке певица выглядит более естественно, нежели сейчас, и призвали ее оставаться собой (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Ой!! Какие юные тут все!! Молодые и "зелёные"..." "Игорь, сейчас вы более интересный мужчина", "Юбка у Аллы прикольная", "Здесь Пугачева АБ гораздо старее нежели сейчас 2019, хотя фото далекого прошлого...Нужно оставаться собой...", "А вот здесь Алла естественная",

– пишут пользователи.

Ранее Максим Галкин застал Лайму Вайкуле и Аллу Пугачеву за обсуждением возраста мужчин.