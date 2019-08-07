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"Дыхание перехватило": Пугачева довела россиян до истерики

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Поминальная картинка и слова Примадонны под ней напугали многих

Фанаты Аллы Пугачевой заволновались. В Instagram артистки появилось изображение горящей свечи на черном фоне, что, как правило, означает уход человека из жизни.

Под скорбным кадром еще и написано: "Прощай, Алла!". Это буквально шокировало публику.

Большинство поклонников звезды не сразу поняли, что речь идет о смерти другой Аллы – Вербер, фэшн-директоре ЦУМа. Подумав, что родные знаменитой певицы могли зайти на ее страничку и написать это, они ужаснулись. Затем, осознав свою ошибку, поделились чувствами:

"Пугачева умерла?", "Уф, испугалась так, что Примадонна умерла", "Кто такой пост выложил...У меня дыхание перехватило...", "Господи, напугалась!... Светлая память Алле Вербер! Долгой и счастливой жизни Алле Пугачевой!!!", "Боже,у меня чуть сердце не остановилось", "Алла Борисовна, милая, осторожнее… полстраны перепугали. Вербер пусть земля будет пухом.. а Вам, звезда моя, долгих лет жизни и здоровья!!!", "Ох,ну вы даете. Аж испугалась",

Злопыхатели тоже не остались в стороне. Одни ругались на фанатов, дескать, подумаешь, потеря – Пугачевой не стало. Другие отметили: "Чего пугаться-то, и ее час когда-нибудь пробьет", "Нельзя умирать, что ли?! Она бессмертная?".  

Фэшн-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер скончалась в Италии. Она была постоянным гостем светских мероприятий, дружила со многими российскими знаменитостями, и сообщение о ее смерти стало ударом для них, что видно по записям в соцсетях.

Фоторепортаж
Пугачева напугала народ новым имиджем
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Полина ДОРОЖКИНА
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