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Названа причина смерти фешн-директора ЦУМа

Алла Вербер скончалась на 62-м году жизни

Сегодня, 6 августа, ушла из жизни модный директор ЦУМа и вице-президент популярной ювелирной компании. Причиной смерти называют инфаркт.

"Мы не верим. Умерла Алла Вербер", – сообщает Telegram-канал PeopleTalk.

По данным СМИ, несколько дней назад женщину госпитализировали в больницу в Италии. У нее зафиксировали анафилактический шок, который привел к отказу внутренних органов и инфаркту. Несколько лет назад звезда рассказала, что болела раком.

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Алла Вербер была постоянным гостем светских мероприятий и близко общалась со многими звездами. О смерти бизнесвумен уже высказался Филипп Киркоров.

 "Да, это большая утрата, большое горе для всех нас, для ее друзей", – сказал певец изданию "Говорит Москва". 

Дарья ПЕТРОВА
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