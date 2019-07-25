Ушел из жизни популярный актер

Артисту был 91 год

Скончался один из старейших актеров Малого театра Анатолий Торопов. Народный артист России пришел работать туда сразу после окончания театрального училища им. Щепкина и остался на 67 лет.

"Малый театр скорбит и приносит самые искренние соболезнования родным и близким Анатолия Михайловича. О месте и времени прощания мы сообщим дополнительно", – говорится в сообщении на сайте театра.

Александр Торопов играл в пьесах "Пучина", "Лес", "Доходное место", "Волки и овцы". В жизни 91-летнего артиста были и кинороли в фильмах "Северная повесть", "Угрюм-река", "Хождение по мукам".