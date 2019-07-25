Ушел из жизни популярный актер

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Скончался один из старейших актеров Малого театра Анатолий Торопов. Народный артист России пришел работать туда сразу после окончания театрального училища им. Щепкина и остался на 67 лет.
"Малый театр скорбит и приносит самые искренние соболезнования родным и близким Анатолия Михайловича. О месте и времени прощания мы сообщим дополнительно", – говорится в сообщении на сайте театра.
Александр Торопов играл в пьесах "Пучина", "Лес", "Доходное место", "Волки и овцы". В жизни 91-летнего артиста были и кинороли в фильмах "Северная повесть", "Угрюм-река", "Хождение по мукам".
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