"С ума сходят потихоньку": Пугачева и Вайкуле разозлили россиян

Звезде и ее подруге посоветовали найти развлечения по возрасту

Максим Галкин, который сейчас вместе со своей любимой Примадонной отдыхает в Юрмале, показал очередное видео из жизни Аллы Борисовны и Лаймы Вайкуле.

На этот раз прекрасные дамы запутались в рыбацких сетях и пошутили о том, что это на самом деле социальные сети.

Не всем понравилось дурачество двух звезд.



"Нелепо как-то все это смотрится", "Они бы еще трусы свои всем показали . Все мы когда ‐ то будем впадать в детство. Грустно . Макс не выставляй это... Пусть сами себе там с ума сходят потихоньку", "Юмор какой-то маразматический, поэтому позволю себе реплику: "Зачем вам дюны, у вас уже свой песок сыпется", "юности хочется...а ее уж и след простыл....хотят показаться веселыми юморными девчонками...а не получится уже....занавес.....", "Стыдная херня какая", "Вроде взрослые тетки....", -

написали в комментариях к посту Галкина в Instagram.

Однако нашлись и такие, кто заступился за любимых с детства певиц:

"Почему так некоторых раздражает возраст этих дам, ведь возраст это неизбежно коснется всех, и то что они позитивные и не превратились в скучных бабушек прекрасно", "Раздражает скорее всего тех кто в 30 бабушка в душе".

Орфография и пунктуация всех оригиналов сохранены. Ранее россиян испугала реакция Примадонны на смерть фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер.