Примадонна засветилась в неожиданном виде

Два снимка Аллы Пугачевой, выложенные на фан-странице ее дочери Лизы Галкиной, удивили поклонников. В кадрах заменитая артистка мало похожа на себя – она выглядит растолстевшей. Особенно заметен под одеждой большой живот, что дало повод для слухов.

Звезда показана на красной дорожке. Она одета в короткое белое атласное платье с отделкой на груди и такого же цвета удлиненную накидку с рюшами. Пышная прическа увеличивает полноватое лицо.

Видимо, предполагая, какие разговоры начнутся из-за ее вида, Примадонна, не привыкшая обращать внимание на тех, кто обсуждает ее внешность, оставила под снимками короткую фразу: "И пусть сплетники за моей спиной станут ожогом на вашем языке".

Подписчики не остались равнодушны и поделились впечатлениями. Одни возмущались и недоумевали:

"Аллище", "Никогда Алла Б не была такой, всегда была стройная и отлично выглядела!", "Что с животом?", "Что за фотошоп? Ноги вовсе не ее. не говоря о животе", "Какие сплетни, беременная, что ли?".



Другие привычно хвалили артистку. "Аллочка, Вы прекрасны всегда", "Молодой, здоровый организм", "Вот действительно красота... Королева", "Алла Борисовна – богиня!!!", "Просто чудо природы!!!", "Какая прелесть!", "В любом весе красотка!", "Очаровательна и жизнерадрстна, настоящая", "Какая пышечка и так красиво!!!", "Пламя и полненькая раскошная и красавица", – щедро осыпали они Пугачеву комплиментами.

Между тем кадры, вызвавшие такую неоднозначную реакцию, сделаны несколько лет назад. Доказательством этого служат свежие фото Аллы Борисовны, на которых она в прекрасной форме, хотя в апреле отметила 70-летие.

Впрочем, внешность Пугачевой всегда обсуждают в соцсетях. Недавно она показалась на снимке с улыбкой на лице в ярком наряде, засунув руки в карманы и слегка расставив ноги. И тогда интернет-пользователи устроили горячее обсуждение.

Ранее вид Примадонны восхитил фанатов. Они были без ума от естественной красоты любимой певицы. А до этого артистка засветилась в клетчатой блузке и коротких шортиках, из-под которых были видны ее обнаженные ноги, что тоже вызвало у поклонников бурные эмоции.