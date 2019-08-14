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"Беременная?": Пугачева показалась с большим животом

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Примадонна засветилась в неожиданном виде

Два снимка Аллы Пугачевой, выложенные на фан-странице ее дочери Лизы Галкиной, удивили поклонников. В кадрах заменитая артистка мало похожа на себя – она выглядит растолстевшей. Особенно заметен под одеждой большой живот, что дало повод для слухов. 

Звезда показана на красной дорожке. Она одета в короткое белое атласное платье с отделкой на груди и такого же цвета удлиненную накидку с рюшами. Пышная прическа увеличивает полноватое лицо.  

Видимо, предполагая, какие разговоры начнутся из-за ее вида, Примадонна, не привыкшая обращать внимание на тех, кто обсуждает ее внешность, оставила под снимками короткую фразу: "И пусть сплетники за моей спиной станут ожогом на вашем языке". 

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Публикация от Елизавета Галкина (@elizaveta_galkinaaa)

Подписчики не остались равнодушны и поделились впечатлениями. Одни возмущались и недоумевали:

"Аллище", "Никогда Алла Б не была такой, всегда была стройная и отлично выглядела!", "Что с животом?", "Что за фотошоп? Ноги вовсе не ее. не говоря о животе", "Какие сплетни, беременная, что ли?". 

Другие привычно хвалили артистку. "Аллочка, Вы прекрасны всегда", "Молодой, здоровый организм", "Вот действительно красота... Королева", "Алла Борисовна – богиня!!!", "Просто чудо природы!!!", "Какая прелесть!", "В любом весе красотка!", "Очаровательна и жизнерадрстна, настоящая", "Какая пышечка и так красиво!!!", "Пламя и полненькая раскошная и красавица", – щедро осыпали они Пугачеву комплиментами. 

Между тем кадры, вызвавшие такую неоднозначную реакцию, сделаны несколько лет назад. Доказательством этого служат свежие фото Аллы Борисовны, на которых она в прекрасной форме, хотя в апреле отметила 70-летие.

Впрочем, внешность Пугачевой всегда обсуждают в соцсетях. Недавно она показалась на снимке с улыбкой на лице в ярком наряде, засунув руки в карманы и слегка расставив ноги. И тогда интернет-пользователи устроили горячее обсуждение.

Ранее вид Примадонны восхитил фанатов. Они были без ума от естественной красоты любимой певицы. А до этого артистка засветилась в клетчатой блузке и коротких шортиках, из-под которых были видны ее обнаженные ноги, что тоже вызвало у поклонников бурные эмоции.

Фоторепортаж
Как изменилась Пугачева
Алла Пугачева, 2017. Фото: пресс-служба фестиваля Алла Пугачева, 2012. Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Карпов Алла Пугачева, 2007. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Рыдалев
Алла Пугачева, 2007. Фото GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova Алла Пугачева, 2007. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Машков Алла Пугачева, 2000. Фото Николая Малышева (ИТАР-ТАСС) Алла Пугачева, 1993. Фото Олега Булдакова /ИТАР-ТАСС/ +3
Полина ДОРОЖКИНА
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