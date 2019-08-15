Пугачевой грозит арест

Певице выписали еще один штраф из-за забора

У Аллы Пугачевой есть не только дворец в деревне Грязь, но и трехэтажный особняк, который появился у звезды в 90-е. Участок не раз создавал проблемы для певицы, например, в прошлом году ей выписали штраф за забор у водохранилища – он, по мнению чиновников, преграждает путь к воде другим дачникам.

Штраф звезда, похоже, на заплатила, так как теперь его увеличили вдвое. Как пишет "КП", если Примадонна не заплатит и его, то ей грозит административный арест на 15 суток, либо обязательные работы. Возможен и другой вариант – ее банковский счет могут арестовать и снять сумму штрафа с него.

Этот загородный дом певицы оценивают примерно в 70 млн. рублей. В начале нулевых чиновники были обеспокоены баней артистки. Она была построена ближе положенных 55 метров от водохранилища. Строение попросили снести.

Соседи Примадонны рассказывают, что Алла Борисовна не появлялась на даче уже лет 10, а вместо нее здесь хозяйничает ее внук Никита.

"Как вышла замуж за Галкина, так и перестала сюда приезжать. Тут хозяйничает ее внук Никита. Он парень простой, всегда здоровается, нос не задирает",

– поделилась соседка.

Забор дачникам, как оказалось, совсем не мешает, ведь подходить к воде можно через калитку.

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