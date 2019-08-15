Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Пугачевой грозит арест

Пугачевой грозит арест
Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Певице выписали еще один штраф из-за забора

У Аллы Пугачевой есть не только дворец в деревне Грязь, но и трехэтажный особняк, который появился у звезды в 90-е. Участок не раз создавал проблемы для певицы, например, в прошлом году ей выписали штраф за забор у водохранилища – он, по мнению чиновников, преграждает путь к воде другим дачникам.

Штраф звезда, похоже, на заплатила, так как теперь его увеличили вдвое. Как пишет "КП", если Примадонна не заплатит и его, то ей грозит административный арест на 15 суток, либо обязательные работы. Возможен и другой вариант – ее банковский счет могут арестовать и снять сумму штрафа с него.

Этот загородный дом певицы оценивают примерно в 70 млн. рублей. В начале нулевых чиновники были обеспокоены баней артистки. Она была построена ближе положенных 55 метров от водохранилища. Строение попросили снести.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

Соседи Примадонны рассказывают, что Алла Борисовна не появлялась на даче уже лет 10, а вместо нее здесь хозяйничает ее внук Никита.

"Как вышла замуж за Галкина, так и перестала сюда приезжать. Тут хозяйничает ее внук Никита. Он парень простой, всегда здоровается, нос не задирает",

– поделилась соседка.

Забор дачникам, как оказалось, совсем не мешает, ведь подходить к воде можно через калитку. 

Ранее в Сети появилось фото исхудавшей Кристины Орбакайте. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

В Донбассе отбирают российские паспорта

В интернете заподозрили новую форму шизофрении у силовиков Незалежной

Опасно: Узбекистан отдаст России ядерные отходы

Москва согласилась помочь Ташкенту

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей