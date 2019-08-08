"Жалкая копия": Галкин нашел замену Пугачевой

В Сеть попало видео с "двойником" знаменитости

Максим Галкин поделился видео с недавнего концерта американской певицы Барбары Стрейзенд. Поклонники, не прочитавшие сообщение юмориста, были уверены, что на сцене поет сама Алла. Все дело во внешнем виде артистки: на американке был одет черный балахон и сапоги – в таком образе долго время выступала Примадонна. Одинаковая прическа сделала певиц еще более похожими друг на друга.

В Сети Барбару назвали "дешевой заменой" Пугачевой, а Максиму, который и нашел это видео, советуют не засматриваться на копию своей жены.

"Только не женись теперь на ней, это всего лишь дешевая копия", "Барбаре до Аллы, как до луны", "Вылитая Алла Борисовна", "Жалкая замена Пугачевой", "Вы, Максим, кажется немного потерялись", "Алле показали? Какова ее реакция?", "Максим, как вам Барбара?",

– поинтересовались в Интернете.

Сам Максим на вопросы пользователей не ответил, но написал, что наконец-то "образ Аллы двадцатилетней давности дошел до мировых звезд".

Под видео начались жаркие обсуждения, кто же из певиц все-таки лучше: Барбара Стрейзанд или Алла Пугачева. Преданные поклонники называют Стрейзанд "жалкой копией" Примадонны, другие, наоборот, считают, что Пугачевой очень далеко до американской звезды.

Ранее Максим Галкин показал постельное фото с Аллой Пугачевой.