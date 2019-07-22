"Встала на скользкую дорожку": Валерия поразила Киркорова

Артистка рассказала о похождениях мужа

Певица Валерия опубликовала фотографию спящего Иосифа Пригожина, сопроводив снимок супруга подписью с изобилием молодежной лексики. Филипп Киркоров решил, что таким образом артистка решила повысить свою популярность: "ооо! Какой прогресс, дорогая! Все-таки решилась встать на "скользкую дорожку" хайпа?", – поразился певец.

Удивить Валерия смогла нет только Киркорова, но и всех своих подписчиков. Кто-то из них шокирован тем, что знаменитость знает такие слова, кто-то попросил ее использовать привычный русский язык. Такую реакцию вызвал пост Валерии, где она описывает вчерашний день Иосифа Пригожина.

"Вчера качал параллельно с моим концертом, кульно читал по телефону, пилил фотки с чиксами, флексил перед ними. Все решили, что он нормальный чел. Я за респектовала его еще 16 лет назад",

– подписала фотографию звезда.

Сам Иосиф Пригожин на тайную съемку, похоже, не обиделся, только поблагодарил Валерию за такой "неожиданный" пост.

"Вы креативная дама. Обожаю", "А неплохо вы слэнгуете. Дядя Йося подустал", "Ну вы завернули", "Да....ну вы даёте!! Понимаю, в Инстаграме свой язык, но мне все же ближе классический русский....",

– написали пользователи в Instagram.

Ранее "Утро" рассказывало о расставании Валерии с молодым любовником.