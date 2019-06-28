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"Трусы бабушкины": Валерию обругали за выход без штанов

Валерия. Фото: www.globallookpress.com
Артистка изменила образ для клипа

Продюсер Иосиф Пригожин показал Валерию в сексуальном наряде: певица стоит в кадре в боди и колготках в сетку. Поклонники считают, что несмотря на хорошую фигуру, выкладывать такие снимки нельзя, ведь они просто позорят певицу.

Сам Пригожин не видит в фотографии ничего такого, добавляя, что просто в восторге от нового имиджа супруги. Комментаторы же на злобные сообщения не поскупились.

 

  

"Как-то стыдно смотреть даже", "Не позорьтесь", "С улицы красных фонарей, да еще в возрасте", "Одетая Валерия вызывает большее уважение", "Трусы бабушкины", "Скромнее бы быть", "Омерзительно, осталось совсем трусы снять", "Шок, такое позорище", "Вульгарно и неприлично".

– написали в Instagram.

Новый образ Валерия примерила для съемок клипа на песню "Нет шанса". Похоже, звезда решила отойти от элегантного образа и добавить сексуальности. Поклонники заметили, что в откровенных нарядах она стала очень похожа на Светлану Лободу.

Как сообщает "Пятый канал" новый клип появится на YouTube-канале знаменитости 5 июля. 

Дарья ПЕТРОВА
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