"Трусы бабушкины": Валерию обругали за выход без штанов

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Продюсер Иосиф Пригожин показал Валерию в сексуальном наряде: певица стоит в кадре в боди и колготках в сетку. Поклонники считают, что несмотря на хорошую фигуру, выкладывать такие снимки нельзя, ведь они просто позорят певицу.
Сам Пригожин не видит в фотографии ничего такого, добавляя, что просто в восторге от нового имиджа супруги. Комментаторы же на злобные сообщения не поскупились.
"Как-то стыдно смотреть даже", "Не позорьтесь", "С улицы красных фонарей, да еще в возрасте", "Одетая Валерия вызывает большее уважение", "Трусы бабушкины", "Скромнее бы быть", "Омерзительно, осталось совсем трусы снять", "Шок, такое позорище", "Вульгарно и неприлично".
– написали в Instagram.
Новый образ Валерия примерила для съемок клипа на песню "Нет шанса". Похоже, звезда решила отойти от элегантного образа и добавить сексуальности. Поклонники заметили, что в откровенных нарядах она стала очень похожа на Светлану Лободу.
Как сообщает "Пятый канал" новый клип появится на YouTube-канале знаменитости 5 июля.
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