"Какой же он классный": Валерия рассказала о новом увлечении

Певица проводит время в компании мужчин

Валерия поделилась с поклонниками новым увлечением: звезда решила изучать ночную Москву. Компанию ей составляет не только супруг Иосиф Пригожин, но и другие спутники, случайные. В этих встречах Валерия видит тайные знаки и намекает на продолжение общения с популярным стилистом.

"У меня новое увлечение – изучать Москву, какой она была раньше, находить здания на сегодняшних улицах, читать о них. Гуляя вечером по центру, который раз случайно встречаем Влада Лисовца. Какой же он классный! Мне кажется, это знак...Во что – то эти встречи должны вылиться",

– пишет певица.

Сам стилист поспешил развеять все возможные слухи и написал, что будет сниматься в новом клипе Валерии, подробности съемок которого она пока держит в секрете.

На ночных кадрах подписчики заметили, что Иосиф Пригожин похудел, а сама Валерия совсем перестала стареть.

"Сколько кг Иосиф скинул? Заметно постройнел и помолодел", "Валерия вы такая классная, добрая, лучезарная", "Красоточка во все времена!", "Какая вы красивая", "Замечательная пара",

– похвалили в комментариях.

Ранее Валерия удивила всех поклонников своим обезумевшим взглядом.