Артистка блеснула результатами борьбы за идеальную фигуру

Валерия часто поражала фанатов внешним видом. Последний снимок в Instagram снова показал, что звезда тщательно следит за собой и, несмотря на возраст, у нее такие формы, которым могут позавидовать и молодые девушки. Однако сама она не всегда довольна и принимает меры.

"Сегодня у меня День фитнес-правды. Обычно всегда тренируюсь в закрытых костюмах, особенно когда "прилипает" килограммчик. В этом году после Нового года в путешествиях из-за бесконечных гастрономических дегустаций набрала аж 2 кг. В середине января, как я уже писала, взялась снова за активные тренировки и правильное питание",

– сообщила певица под кадром. И добавила:

"Форма еще не идеальна, продолжаю работать над собой... Одно могу сказать, девочки – мальчики, расслабляться нужно, но только на время, чтобы дальше, взяв себя в руки, зажав волю в кулак, радостно бежать по жизни. Самая трудная победа – победа над самим собой".



Фанаты в ответ не поскупились на комлименты. По их мнению, Валерия достигла совершенства.

"Потрясающая женщина", "Восхитительная!", "Идеальная форма!", "Красотка", "Великолепная!", "Молодая"," Как куколка", "Божественна... так держать, Вы пример многим! ", "Замечательно выглядите!", "Клевая", "Вот это тело! Круто!", "Шикарная женщина, слов нет",



– восхищались они.

Некоторых, однако, испугал вид артистки. "Где ж тут лишние килограммы-то?", "Это разве женщина. Одни косточки!", "Фигура излишне худая, а ноги, низ – одни сухожилия", "Худенькая", "Пышечкой Вы были превлекательнее", "Бухенвальд",Валерия, под платьями скрыто, красиво, а нагой жалко на вас смотреть, покушайте или одетой фоткайтесь – прокомментировали такие.

Других пост расстроил. Они упрекнули певицу: "Для чего вам эта показуха, делаете же для себя, для здоровья", "Вечно девочкой не будешь", "Она стала похожа на Майкла Джексона".

Валерия и раньше подробностями занятий для желающих работать над собой. Благодаря постоянным усилиям и рядом с повзрослевшими детьми она выглядит как старшая сестра.



Чтобы сохранить стройную фигуру, звезда почти ежедневно занимается спортом и правильного питается. Даже в отпуске звезда не делает себе поблажек, поэтому всегда находится в форме. Хотя иногда, как показал свежий пост, и она может набрать лишний вес...