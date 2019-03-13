"Повезло Йосе!": Валерия ослепила прелестями

Артистка показала тело в открытом купальнике

Валерия и ее муж – продюсер Иосиф Пригожин – сейчас отдыхают на Мальдивах. Певица щедро радует фанатов снимками с райских островов. На нескольких она предстала в бикини.

"Продолжаю делиться фотографиями из отпуска. Мои дорогие, спасибо, что Вы со мной. Как приятно читать добрые, остроумные, мудрые комментарии",

– обратилась артистка к поклонникам. При этом отметила, что есть и такие, которых она раздражает, "хоть это и странно", ведь "они же по доброй воле" подписаны на нее. Им звезда пожелала:

"Хорошего настроения, душевного равновесия, а для этого просто необходимо избавиться от источника отрицательных эмоций. В Инстаграме это делается одним касанием кнопки "отписаться". Ребята, давайте жить дружно!"

Многие подписчики как и раньше, восхищались видом Валерии и даже завидовали ее супругу:

"Повезло Йосе!", "Очень горячая", "Девчонка и все…"; "Обалденно выглядите!", "Хороша", "Всегда в отличной форме", "Приятно посмотреть", "Опачки, какое тело!", "Шикарная Валерия", "Обворожительна! Фигурка!", "Время над Вами не властно".

Некоторые назвали артистку примером для подражания. "Просто красавица", "Вы мой идеал. Ваша ровесница и стараюсь быть в форме. Есть на кого равняться. Спасибо"; "Образец силы воли, как нужно следить за собой", – написали такие.

Остальные поддержали звезду: "Лерочка... Вами можно только восхищаться... А раздражаете Вы только плохих людей. Не стоит на них обращать внимание. Пусть уходят", "Отдыхайте, наслаждайтесь, впечатляйтесь... заслужили",Вы не читайте дураков, нас только, которые на позитиве. Вас нельзя не любить", "Вы не можете вызывать отрицательных эмоций!!!! Не знаю, какими людьми надо быть, чтобы испытывать подобное!".

Кто-то, правда, все-таки остался недоволен фигурой звезды: "Где сиски?", "О боже, какая худюшка!"

Однако что бы там кто ни говорил, а стройности певицы на самом деле можно позавидовать. Для поддержки фигуры в подтянутом виде она много тренирируется в спортзале и занимается йогой. После этого мама троих детей не стесняется показаться и в одежде, и без нее. При этом каждый раз фанаты как только не расхваливают ее, и не без причины...