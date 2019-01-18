"Челюсть упала!": Нагиев и Валерия разделись

Сразу две звезды показали себя без одежды

Может Дмитрий Нагиев поразить воображение, нечего сказать. Отличился и теперь – опубликовал на своей странице в Instagram фото, на котором изображен в весьма сексуальном виде. Валерия, видно, решила не отставать и блеснула своими прелестями.

Шоумен на снимке стоит в примерочной. Глаза скрывают темные очки. На нем черная водолазка. Джинсы спущены ниже колена, и плотно облегающие трусы не скрыли ни одной пикантной детали.

Нагиев постоянно блистает искрометным чувством юмора на экране, да и в соцсети, хотя редко, но оставляет подобные замечания. Вот и откровенное фото он подписал шутливо: "Бесконечно можно смотреть на три вещи: как течет вода, горит огонь, и на меня без штанов".

За час под кадром появилось больше 175 тыс. лайков и масса отзывов. Многие назвали откровенное фото лишним и неприличным для такого известного артиста.

"Вы знаменитый актер, на вас дети смотрят, вы бы еще трусы сняли", "Как-то я загрустила, была другого мнения о нем. Удаляюсь", "Странная выходка, дань времени, но осадочек остался", "Видать, совсем дело плохо! Больше некому показать, в более приватной обстановке?", "Дезодорант в трусы можно было и не класть", "Я одна ничего не понимаю? Что Вы все там увидели?.. Стоит мужик в трусах и носках... Со спущенными штанами", "Иссяк мужик, больше нечего показывать!", "Закусывать не только капусточкой надо!" – возмущались и язвили они.

Кто-то решил, что эта "обнаженка" – следствие карточного долга.

Пользовательницы же обратили самое пристальное внимание на очертания мужского достоинства Дмитрия. Некоторые даже увеличили фото, чтобы не пропустить ни одной мелочи.

Дамочки явно возбудились. Их эмоции прямо зашкаливали.

"Челюсть упала!"



"Ждем вторую серию. Давай уже быстрей снимай".

"Это лучшее, что я видела".

"Сохраню. Заскриню. Поставлю на заставку телефона".

"Ну не надо так на ночь, Дмитрий!"

Не остались в стороне и артисты. "Дима, ну ты жжешь", – отреагировала Алика Смехова. Ирина Безрукова спросила: "Я что-то пропустила, флешмоб?"

А вот сын Дмитрия, похоже, растерялся. "У всех нормальные отцы, а мой на всю страну хозяйство показывает! Как мне быть?" – написал Кирилл Нагиев. А ему сразу посоветовали "не теряться и тоже показать", а потом успокоили: "Зато у тебя отец – НАГИЕВ!"

Позже снимок исчез со страницы. "Дмитрий Нагиев проспался и удалил фото в трусиках. Но поздно: девочки-то уже наделали скрины его выдающегося хозяйства", – иронично сообщил Telegram-канал "Только никому".

Некоторые СМИ успели скопировать фото.

Сам же артист выложил другой снимок. И отметил под ним: "И поругали и похвалили. Так сказать, метод кнута и пряника. А нам мазохистам-сладкоежкам, это только нравится".

Между тем Валерия, поддавшись, как и многие звезды в Сети, радостным воспоминаниям, подключилась к флешмобу "покажи свое фото десять лет назад". Она опубликовала два снимка одновременно. На обоих певица тоже показана в откровенном виде.

"Говорят, что чем старше женщина, тем короче юбка. Вот, к примеру, на обоих фото юбки вообще нет, а шорты 2009 г. гораздо короче тех, что на фото справа", – заявила она под кадрами. И шутливо сопроводила их хештегами: #чайнешешнадцать #выжемать #какнестыдно #позор #ужас #разврат #срам #стыд.

Ее фанаты также отреагировали по-разному. Одни восхищались, другие негодовали.



"Какая накачанная попа... Валерия, вы всегда шикарны!"

"Очень красиво!! Браво!"

"А Вы все такая же секси!"

"Время над Вами не властно!"

"Самая умопомрачительная женщина эстрады всех времен".

"Ты невероятно неземная, до сумасшествия красавица и очень обворожительная".

"Да с Вашими формами хоть бикини и тоже класс!"

"Элегантность эротизма... очень утонченно".



"Сногшибительна и шикарна! Нежная и женственная".



"Валерия, Вы красавица, безусловно, но вот мне не понятно, как можно выставлять напоказ такие прелести, когда уже взрослые дети,тем более сыновья..."



"Очень жаль!"

"Для пиара скоро голые будете сниматься?"

"Не понимаю, почему наши звезды одеваются, как проститутки, вроде времена 90-х давно прошли... Вот Валерия – уважаемая певица с массой достоинств... ну зачем выставлять голые задницы?"

"Ни к чему выставлять, а то скоро Вас будут ставить в один ряд с Волочковой".

"Что случилось с Вами? Всегда отличались скромностью и стилем от всех. Это было достойнее".

Горячо обсуждали появление фото у обоих знаменитостей: "Сейчас только Нагиев был в трусах, а теперь Валерия! Это что?", "Не Нагиев, конечно, но очень даже заманчиво", "Я что-то пропустила? Почему сегодня все без штанов? Нагиев, Валерия...", "У Димы слишком топорно, пошло, у Валерии вполне себе эротично. Этот флешмоб может поддержать Иосиф... но он что-то молчит, как настоящий мужчина", "Красоты у Димы я не увидела, а у Валерии все прекрасно, так держать!"



Кто-то предположил, что это вирус и "лечить всех надо". Другой гневно воскликнул: "Отвращение просто... это не в одни рамки не укладывается, просто стыд и позор нашим звездам!"