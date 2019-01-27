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Очень хочется домой: Валерия не может вернуться в Россию

Валерия. Фото: www.globallookpress.com
Аномальный снегопад в Москве нарушил планы певицы

Из-за сильной метели, которая уже второй день не прекращается в столице, звезда застряла в Дубае.

Непогода парализовала работу московских аэропортов – отменены десятки рейсов. Улететь домой с курорта не смогла и Валерия – отпуск неожиданно продолжился.

"...вчера так и не улетели, провели несколько часов в аэропорту, пока выяснилось, что вечерний и ночной рейсы на Москву отменены. Багаж выдали только в 3 часа ночи, решили вернуться в отель. На этом приключение не закончилось: выяснилось, что забыла в такси телефон,( со мной такой первый раз в жизни случилось). Слава Богу, нашёлся. В общем, судьба подарила нам ещё один день в тёплых краях",

– поделилась певица в своем Instagram.

Однако унывать не в ее правилах. Пост звезда сопроводила жизнерадостным фото в купальнике, за которое вместе со словами поддержки получила массу комплиментов.

"Красивая девочка побудь ещё на солнышке успеешь намерзнуться!"

"Такая солнечная"

"Отдыхай родная!!!!🥰 Свои будни ты всегда отработаешь"

"Как девочка!"

"Валерия.Значит так должно было случиться ,что Вы задержались ещё на денёк! Вы Труженица и достойны дополнительного бонуса !А МОСКВА Вас Обязательно дождётся!" – написали поклонники.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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