Отменены более сотни рейсов

Пока нет ни намека на приближающийся снегопад, о котором предупредили синоптики. Тем не менее их сводка о трехдневной метели внесла коррективы в расписание "Аэрофлота".

Компания решила перестраховаться и сняла более 130 вылетов. Так что тем, кто планировал воздушное путешествие в эти выходные, улететь вряд ли получится. В субботу, 26 января, отменены 68 рейсов. Чуть меньше – 27 января, отмечается на сайте авиакомпании.

Дорожные службы перевели на усиленный режим работы,отчитались в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"В связи с приближающимся снегопадом будет проведена превентивная обработка автодорог противогололедными материалами. Особое внимание уделяется опасным участкам автомобильных дорог, таким как эстакады, путепроводы, мосты и крутые повороты",

– отрапортовал министр Алексей Гержик, отметив, что заготовлены тонна реагентов и свыше полутора тонн пескосоляной смеси.

Ожидается, что в ближайшие выходные в Москве пройдут аномальные снегопады. За несколько дней выпадет более половины месячной нормы осадков, напоминает "Подмосковье сегодня". Столичная детвора уже в предвкушении больших сугробов.