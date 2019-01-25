Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Улететь не получится: непогода вмешалась в расписание аэропортов Москвы

Фото: pixabay.com
Отменены более сотни рейсов

Пока нет ни намека на приближающийся снегопад, о котором предупредили синоптики. Тем не менее их сводка о трехдневной метели внесла коррективы в расписание "Аэрофлота".

Компания решила перестраховаться и сняла более 130 вылетов. Так что тем, кто планировал воздушное путешествие в эти выходные, улететь вряд ли получится. В субботу, 26 января, отменены 68 рейсов. Чуть меньше – 27 января, отмечается на сайте авиакомпании.  

Дорожные службы перевели на усиленный режим работы,отчитались в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. 

"В связи с приближающимся снегопадом будет проведена превентивная обработка автодорог противогололедными материалами. Особое внимание уделяется опасным участкам автомобильных дорог, таким как эстакады, путепроводы, мосты и крутые повороты",

отрапортовал министр Алексей Гержик, отметив, что заготовлены тонна реагентов и свыше полутора тонн пескосоляной смеси.  

Ожидается, что в ближайшие выходные в Москве пройдут аномальные снегопады. За несколько дней выпадет более половины месячной нормы осадков, напоминает "Подмосковье сегодня". Столичная детвора уже в предвкушении больших сугробов.

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Ситуация безвыходная: Россия продлит транзит газа через Украину

В Киеве считают, что Москва не успеет построить "Северный поток - 2" в срок

Все ниже и ниже: доллар опять упал

Курс американской валюты по-прежнему движется вниз

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей