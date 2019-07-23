"Старушки развлекаются": Галкин сдал пьяную Вайкуле

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Максим Галкин поделился личной видеозаписью с отдыха, на которую попала Алла Пугачева и Лайма Вайкуле. В ролике женщины сидят за столом и пытаются обратиться к поклонникам. Говорить на камеру у Вайкуле получается с трудом – она забывает слова, путается и сбивается с мысли. Такому поведению артистки есть объяснение – женщины отмечают окончания фестиваля с алкоголем.
"А выпили-то всего вот столечко, закусили…", – начинает Пугачева. "Неправда, мы, когда пьем, не едим…",
– заканчивает Вайкуле.
Позже Алла Пугачева, начала отпускать шутки ниже пояса, заявив, что сейчас это очень модно, а потом и вовсе оголила плечо.
Снимал все происходящее Максим Галкин, он пытался пристыдить жену и подругу, но сделать это не получилось. Комментаторы не нашли в видео ничего предосудительного и только похвалили Пугачеву и Вайкуле за веселый нрав.
"Чудесные хулиганки", "Настоящие", "Молодцы, так держать", "Алла прекрасна", "Девочки жгут", "Прекрасные, веселые и нереальные", "Весело проводят время", "Старушки развлекаются", "Приколистки",
– написали в комментариях.
Ранее в Сети появилось архивное фото Пугачевой в образе клоуна.
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