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"Дурнеет": внучка Ротару оголилась рядом с бабушкой

София Ротару. Фото ИТАР-ТАСС/Интерпресс/фото из архива: 23.11.2007
Ноги девушки оказались у всех на виду

Невестка Софии Ротару поделилась семейным кадром, на который попали сама певица и семья ее сына. Больше всего внимание пользователей привлекла внучка артистки – София Евдокименко. Девушка позировала рядом с бабушкой в платье с большим вырезом, который открыл ее ноги практически до бедра.

Кто-то из комментаторов считает, что 18-летняя София стала выглядеть хуже, но большинство пользователей только восхищаются внешностью всех женщин семьи Ротару.

"Что-то дурнеет маленькая Соня", "Внучка на бабушку похожа, красавицы", "Такие все красивые и милые", "Какая у Софии Ротару внучка красивая", "Прекрасные девушки", "София Михайловна сногсшибательная", "Три поколения красоты",

– написали подписчики под фото.

Внучке Софии недавно исполнилось 18 лет, теперь девушка позволяет себе надевать откровенные наряды. Сама София Михайловна стала чаще появляться перед объективам фотокамер, но не все поклонники рады возвращению звезды. На днях артистку разнесли за пение под фонограмму. 

Дарья ПЕТРОВА
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