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"Лечилась год": популярную актрису заразили на съемках

Кристина Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina
Знаменитость признается, что превратилась в сумасшедшую

Звезда сериала "Интерны" Кристина Асмус рассказала страшную историю из прошлого. Когда-то у девушки была идеальная кожа, а потом, после работы с одним из визажистов, все изменилось. Оказалось, что знаменитость заразили через обычные кисточки для макияжа: "10 лет назад на съемках мне занесли заразу. Несколько видов клещей. На лице был полный треш. Меня даже снимать не могли, не то что замазать весь этот ужас", – рассказывает девушка.

Чтобы вылечить кожу у девушки ушел целый год, зато теперь она стала настоящей сумасшедшей в плане ухода за собой. Она годами пользуется одними и теми же средствами, не ходит к косметологу и даже не умывается водой из-под крана.

"Не даю никому из гримёров прикасаться руками к коже лица (только через салфетки), на съемках пользуюсь только своей косметикой и кистями. <…> По 100 раз в день спиртовыми салфетками протираю телефон. И даже брызгаю спиртом подушку в поезде, прежде чем лечь на нее. Да, я сумасшедшая",

– написала Асмус с своем Instagram.

Поклонники поблагодарили Кристину за откровенность и поинтересовались, как ее фобии сказываются на отношениях с мужем: "а Гарику даете себя целовать? Бульдог все-таки".

Ранее Гарик Харламов поделился очередным роликом, где поиздевался над Ларисой Гузеевой. 

Дарья ПЕТРОВА
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