"Хирург постарался": внешность Сябитовой кардинально изменилась

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Роза Сябитова решила сравнить старые фотографии со сделанными недавно. Телеведущая была шокирована своей внешностью до изменений, а поклонники разделили ее удивление. Они считают, что раньше звезда выглядела гораздо полнее. Критике также подвергли наряд и прическу молодой Сябитовой.
Внешность звезды действительно сильно преобразилась: Роза села на жесткую диету, изменила стиль в одежде и имидж.
"Недавно нашла фото с Ксюшей, и чуть не упала в обморок! Посмотрите разницу. Ведь была моложе. Почему мы с Ксенией сейчас выглядим намного лучше? В чем секрет?",
– обратилась сваха к поклонникам.
В Сети уверены, что дело не только в стараниях Розы Сябитовой – красоту и молодость ей подарили фотошоп и пластический хирург.
"Стилисты-визажисты – молодцы, и пластика творит чудеса", "Хирург постарался", "Изменились сильно в лучшую сторону", "Фотошоп", "Весь секрет в уколах", "Вы с дочкой относитесь к такому типу женщин, которые и в 18 лет и в 60 лет, выглядите на 40", "Изменения, конечно, серьезные", "Раньше просто полной были",
– написали в социальных сетях телеведущей.
Коллега Сябитовой Лариса Гузеева тоже решила взяться за свою фигуру. Актриса обратилась в клинику, где ее практически морили голодом.
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