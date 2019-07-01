Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Хирург постарался": внешность Сябитовой кардинально изменилась

Роза Сябитова. Фото: instagram.com/syabitova_roza
Телеведущая похвасталась красотой и стройной фигурой

Роза Сябитова решила сравнить старые фотографии со сделанными недавно. Телеведущая была шокирована своей внешностью до изменений, а поклонники разделили ее удивление. Они считают, что раньше звезда выглядела гораздо полнее. Критике также подвергли наряд и прическу молодой Сябитовой.

Внешность звезды действительно сильно преобразилась: Роза села на жесткую диету, изменила стиль в одежде и имидж.

"Недавно нашла фото с Ксюшей, и чуть не упала в обморок! Посмотрите разницу. Ведь была моложе. Почему мы с Ксенией сейчас выглядим намного лучше? В чем секрет?",

– обратилась сваха к поклонникам.

В Сети уверены, что дело не только в стараниях Розы Сябитовой – красоту и молодость ей подарили фотошоп и пластический хирург.

"Стилисты-визажисты – молодцы, и пластика творит чудеса", "Хирург постарался", "Изменились сильно в лучшую сторону", "Фотошоп", "Весь секрет в уколах", "Вы с дочкой относитесь к такому типу женщин, которые и в 18 лет и в 60 лет, выглядите на 40", "Изменения, конечно, серьезные", "Раньше просто полной были",

– написали в социальных сетях телеведущей.

Коллега Сябитовой Лариса Гузеева тоже решила взяться за свою фигуру. Актриса обратилась в клинику, где ее практически морили голодом.

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Точка невозврата": судьба "Северного потока - 2" окончательно определилась

Юридических оснований для прекращения проекта не существует

"Прекрасный парень": Путин впечатлил неугомонного Трампа

Американский политик не может успокоиться после общения на полях G-20

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей