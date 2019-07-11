"Дичь": Ротару не смогла спеть под фонограмму

Нибиру
- Крым в опасности: Нибиру нападет на туристов
- Нибиру отступила: Земле угрожает еще одна планета
- Точка невозврата: совсем скоро Земля будет уничтожена
Певица София Ротару стала главной звездой украинского музыкального фестиваля. Поднявшись на сцену, она исполнила свои самые популярные хиты: "Червона рута", "Одна калина", "Лаванда", "Я назову планету именем твоим". Гости фестиваля к пению легенды отнеслись по-разному. Если кто-то восхищался внешностью и энергичностью 71-летней Ротару, то некоторых украинцев она просто взбесила: звезду упрекнули в пении под фонограмму и разговорах на русском языке.
Украинские пользователи раскритиковали поведение звезды в Интернете. Некоторые из них написали, что давно ждали выступление звезды, но в итоге оно, похоже, не оправдало их надежд.
"Хорошая фонограмма", "Не попадает в фонограмму", "Могли бы перед родной публикой в живую спеть", "Капец, в фанеру не попадает, дичь!", "Это печаль, конечно", "Зачем на русском говорит?", "Народная артистка говорит не на родном языке…", "Сепаратистка, с сцены на русском языке говорила, позор ей",
– высказались комментаторы в Сети.
Совсем скоро шанс увидеть Софию Ротару выпадет и россиянам. Певица будет выступать на конкурсе "Новая волна" в Сочи. Последний раз она появилась на сцене фестиваля в Юрмале в 2011 году. После звезда не раз оказывалась в центре скандала из-за ситуации на Украине. Певица была вынуждена отказаться от выступлений в России, чем оскорбила своих поклонников.
Инциденты в Солсбери и Эймсбери оказались подозрительно похожи