"Дичь": Ротару не смогла спеть под фонограмму

Украинцы заклевали артистку после нового выступления

Певица София Ротару стала главной звездой украинского музыкального фестиваля. Поднявшись на сцену, она исполнила свои самые популярные хиты: "Червона рута", "Одна калина", "Лаванда", "Я назову планету именем твоим". Гости фестиваля к пению легенды отнеслись по-разному. Если кто-то восхищался внешностью и энергичностью 71-летней Ротару, то некоторых украинцев она просто взбесила: звезду упрекнули в пении под фонограмму и разговорах на русском языке.

Украинские пользователи раскритиковали поведение звезды в Интернете. Некоторые из них написали, что давно ждали выступление звезды, но в итоге оно, похоже, не оправдало их надежд.

"Хорошая фонограмма", "Не попадает в фонограмму", "Могли бы перед родной публикой в живую спеть", "Капец, в фанеру не попадает, дичь!", "Это печаль, конечно", "Зачем на русском говорит?", "Народная артистка говорит не на родном языке…", "Сепаратистка, с сцены на русском языке говорила, позор ей",

– высказались комментаторы в Сети.

Совсем скоро шанс увидеть Софию Ротару выпадет и россиянам. Певица будет выступать на конкурсе "Новая волна" в Сочи. Последний раз она появилась на сцене фестиваля в Юрмале в 2011 году. После звезда не раз оказывалась в центре скандала из-за ситуации на Украине. Певица была вынуждена отказаться от выступлений в России, чем оскорбила своих поклонников.