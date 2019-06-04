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"Совсем девочка": помолодевшую Повалий обвинили в пластике

Таисия Повалий. Фото: Пресс-служба
Украинская певица выглядит гораздо моложе своего возраста

Таисия Повалий удивила поклонников своим молодежным образом. Элегантное платье и каблуки знаменитость сменила на узкие джинсы и кроссовки. Подписчики уверены, что в таком виде 54-летняя артистка выглядит не по годам.

"Классно выглядите, в этом образе лет на шестнадцать", "Студентка! Наверное, на экзамены поехала", "Очень красивая и классная", "Совсем девочка! На каждом фото все моложе и моложе", "Время повернули вспять",

– оценили подписчики.

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Публикация от Таисия Повалий (@tpovaliyofficial)

Интересно, что под снимком нет ни одного негативного комментария, хотя лицо знаменитости выглядит не совсем естественно. Журнал "Теленеделя" утверждает, что Повалий убирает неприятные ей высказывания.

"Что с подбородком?", "Боже…силиконовая кукла, что вы с собой сделали? Это уже даже не смешно…","Не узнать…",

цитирует издание удаленные сообщения пользователей.

В декабре Таисии Повалий исполнится 55 лет. Несмотря на возраст артистка старается следить за модными тенденциями и смело меняется с подачи стилистов и визажистов.

Дарья ПЕТРОВА
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