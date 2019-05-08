"Ждем мурашек!": изменившаяся Повалий вызвала переполох

Звезду не узнали многие поклонники

Таисия Повалий, над внешностью которой так поработали талантливые мастера, что она стала выглядеть намного моложе, опубликовала в Instagram свежее видео. Рядом артистка сообщила о новом выступлении. Фанаты в предчувствии ревут от восторга.

"Не пропустите!!! 9 Мая!!! Телеканал "Интер"!!! Праздничный концерт!!",

– написала переменившаяся исполнительница под эпизодом предстоящего мероприятия.

Реакция поклонников не заставила ждать. Они сразу поделились бурными эмоциями, навеянными словами любимицы:



"Конечно, ждем выступления!!!!!! Ждем мурашек!!!!! И в этот день, и от такой песни, и от такого голоса их не может не быть!!!!! Вы потрясающая певица, Тая!!!!!! И украинцы вновь это ощутят!!!!!!! Спасибо "Интеру" за душевные концерты ко Дню Победы, которые всегда смотрю со слезами на глазах!!!", "С удовольствием буду смотреть прекрасный концерт. Чудесный голос и нежный образ Таи Повалий – в сердце моем!", "Спасибо за искренность и смелость нести добро, свет в это непростое время!!", "Разве можно пропустить. Умница! Девочка наша", "Таечка, здесь твой голос, как призыв!!!!!! Как молитва".

Многие при этом коснулись и политики. "Спасибо, Таисия, Вам и всем, кого не сломали, и, конечно, телеканалу "Интер"! Мира Вам и счастья. Любим адекватных украинцев и Украину", "До сих пор не могу забыть ваше выступление в Кремле. Во истину народная. Объединяйте государства", – отметили такие.

В декабре Таисии Повалий стукнет 55. Несмотря на это артистка не растеряла привлекательности. И на эстраде, как пишут "Дни.ру", считается иконой стиля и вкуса.

При этом народная артистка Украины всегда готова к переменам. Она не отказала в молодым фотографам, стилистам и визажистам в желании сделать ее другой. В результате получились необыкновенные снимки. Те, кто их видел, были восхищены, и неспроста: артистку узнали не все – такой прекрасной и юной она выглядит.

Однако певица удивляла публику часто. Не так давно оназаставила граждан Незалежной забыть о выборах – из-за ее прихода на голосование случился настоящий переполох.

В феврале стало известно, что звезда расширила свои владения за границей, повально скупая виллы. Поразила Таисия и в прошлом году. Она рассказала, каклишила себя самого дорогого.

При этом Повалий всегда получала от фанатов поддержку и признания в любви. Однако слова народной артистки Украины об одном из городов России вызвали недовольство ее соотечественников.