Повалий скупает виллы в Испании

Украинская артистка расширяет владения за границей

Таисию Повалий бедной не назовешь. У нее есть недвижимость на родине, в 2010-м она купила дом и в Испании, а теперь хочет приобрести еще один, о чем стало известно "Утру".

Вилла артистки находится близ модного курортного городка Аликантэ. Она расположена в очень живописном месте, в 50 м от берега Средиземного моря.

Для обустройства жилья Таисия Повалий с мужем Игорем Лихутой выбрали стиль прованс. Люстры и вазы в доме светлых тонов, а шторы на окнах изготовлены вручную. На этой вилле семья очень часто проводит праздники и летние каникулы.

Теперь певице стало тесновато. "Друзья уговаривали нас купить квартиру в Майами, мол, там все артисты живут, там модно, дорого и престижно. Но мне этот вариант не подходит: слишком долго лететь. Да и сколько раз в году, я смогу туда наведаться?! Испания как-то ближе от моего родного Киева, тем более я там провожу много времени. Поэтому решила купить там еще один дом", – с улыбкой рассказала Таисия Николаевна.

В новом особняке Повалий хочет устроить звукозаписывающую студию. "Понимаете, в поселке, где мы живем, такая атмосфера, такой воздух, такие виды потрясающие открываются, что все это не может не вдохновлять на творчество. К тому же я давно считала, что надо всегда иметь свою, хорошо оснащенную студию", – пояснила артистка.

Вилла, которую хочет купить исполнительница, расположена в паре шагов от ее первого имения, что очень удобно. Да и на жилье в Испании сейчас сильно упали цены – отличный момент для приобретения. К тому же Таисия Повалий мечтает о том, что когда-то станет бабушкой и второй дом очень пригодится ее сыну и невестке.