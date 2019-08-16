"Очень злое лицо": орущую дочь Пугачевой сняли на камеру

Нибиру
- Уже завтра: внезапно объявлено о столкновении с Нибиру
- В России нашли раздетого инопланетянина с Нибиру
- Атака на Крым: Нибиру ударила по курортам
Поклонники Аллы Пугачевой давно привыкли, что Примадонна делится с ними в Сети новыми фото своих младших детей.
Недавно Алла Борисовна показала снимок, на котором изображена целая ватага ребятишек, а впереди всех стоит маленькая Лиза Галкина с весьма экспрессивным выражением лица.
"Дети голосуют за МИР!" –
подписала Пугачева фото в Instagram.
Не всем поклонникам легендарной певицы понравилось увиденное:
"Алла Борисовна, ну вам не кажется,что Лизочка – фельдфебель? По вашим стопам пошла с детсва просматривается лидер", "Какое ужасное голосование за мир. Очень злое лицо. Ведь эта девочка не такая...", "Клааассссс.....мальчик справа...Сын Стоцкой?...Киркорова?..или ваш???....как-то все на одно личико получились", "Фото абсолютно постановочное и Лиза могла бы платье не драть", "Как то агрессивно они за мир голосуют!!!"
Впрочем, много было и традиционных восторгов:
"Классные дети", "ой! ну Лиза! столько артистизма!!! не наглядишься за ее эмоциями...", "Мировые Дети", "Лизка огонь", "Лизочка самая харизматичная!"
Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.
Украинцы подозревают недоброе
Глава Пятой Республики скоро выйдет на первый план в Европе