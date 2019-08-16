Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Очень злое лицо": орущую дочь Пугачевой сняли на камеру

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Детское фото вызвало недетские страсти

Поклонники Аллы Пугачевой давно привыкли, что Примадонна делится с ними в Сети новыми фото своих младших детей.

Недавно Алла Борисовна показала снимок, на котором изображена целая ватага ребятишек, а впереди всех стоит маленькая Лиза Галкина с весьма экспрессивным выражением лица.

"Дети голосуют за МИР!" –

подписала Пугачева  фото в Instagram.

Не всем поклонникам легендарной певицы понравилось увиденное:

"Алла Борисовна, ну вам не кажется,что Лизочка – фельдфебель? По вашим стопам пошла с детсва просматривается лидер", "Какое ужасное голосование за мир. Очень злое лицо. Ведь эта девочка не такая...", "Клааассссс.....мальчик справа...Сын Стоцкой?...Киркорова?..или ваш???....как-то все на одно личико получились", "Фото абсолютно постановочное и Лиза могла бы платье не драть", "Как то агрессивно они за мир голосуют!!!"

Впрочем, много было и традиционных восторгов:

"Классные дети", "ой! ну Лиза! столько артистизма!!! не наглядишься за ее эмоциями...", "Мировые Дети", "Лизка огонь", "Лизочка самая харизматичная!"

Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

СМИ: Нидерланды ведут тайные переговоры с Россией по делу "Боинга" MH17

Украинцы подозревают недоброе

Макрон погнался за лаврами миротворца в Донбассе

Глава Пятой Республики скоро выйдет на первый план в Европе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей