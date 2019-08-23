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Пугачеву в супермини распекли за голые ноги и "дыряввые" коленки

Пугачеву в супермини распекли за голые ноги и
Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Примадонне настойчиво советуют носить только брюки

Алла Пугачева снялась в новом модном наряде. Фото было опубликовано на одной из фан-страниц ее семьи в Instagram и расстроило поклонников. 

В кадре артистка показана в черном комбинезоне с ремнем, который подчеркнул талию, светлой замшевой куртке с карманами и кроссовках. Она стоит, отставив левую ногу вперед, руки – в карманах.

"Шикарная", – сказано под снимком, который сделан не известно когда. 

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Публикация от Family Liza_Garri|Fan-group (@liza_garri)

Однако не все подписчики разделяют это мнение. Многие раскритиковали Примадонну за голые ноги и указали на изъяны:

"Ну... ножонки-то можно уже и не выставлять. Не молодая уже, да и не модельные ходульки", "Зачем больные ноги показывать", "Дырявые коленки", "Просто жуть", "Ноги можно было и не оголять. Старческие костлявые", "А что случилось с коленками (операция)?", "Коленные суставы заменили, что ли?", "Видимо, врач неудачно проверял молоточком нервы", "70 лет на коленях написано", "Одеваться надо по возрасту и коленки не выставлять напоказ, бабуля".       

Фанаты поддержали артистку. "Совсем как девчонка!", "Шикарная. Пусть оголяет. Кому не нравится – не смотрите", "Супер!!! Так держать! И пусть одногодки завидуют!", "Стильная, элегантная", "Просто поражаете своим видом!", "Замечательная", "С каждым годом все лучше!", – восхищались они.  

Певица не раз удивляла публику своим видом. Ранее у нее увидели большой живот. Однажды звезду высмеяли за очередной эксперимент с внешностью. А до этого Примадонна восхитила фанатов своим видом.

В 2018 г. во время интервью на YouTube-канале Олега Меньшикова Алла Пугачева призналась, что устала от вечных упреков из-за возраста. "Да, я старая!" – без стеснения заявила Примадонна и спросила будет ли день, когда ее перестанут обвинять во всем.  

Фоторепортаж
Как изменилась Пугачева
Алла Пугачева, 2017. Фото: пресс-служба фестиваля Алла Пугачева, 2012. Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Карпов Алла Пугачева, 2007. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Рыдалев
Алла Пугачева, 2007. Фото GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova Алла Пугачева, 2007. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Машков Алла Пугачева, 2000. Фото Николая Малышева (ИТАР-ТАСС) Алла Пугачева, 1993. Фото Олега Булдакова /ИТАР-ТАСС/ +3
Полина ДОРОЖКИНА
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