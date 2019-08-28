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"Старые скважины": выпившую Вайкуле поймали на флирте с Галкиным

Лайма Вапйкуле. Фото: www.globallookpress.com
Латвийская певица отметилась в ресторане с Примадонной и ее мужем

Алла Пугачева, Лайма Вайкуле и Максим Галкин весело провели время вместе. В Instagram появилось фото всех троих. Поклонники заметили, будто звезда из Латвии флиртует с юмористом.

На кадре артисты сидят, тесно прижавшись друг к другу, за круглым столом, на котором стоят тарелки, чашка и стакан, а также лежит пачка сигарет. Снимок на странице прибалтийской исполнительницы назван "В лучах заката".

У подписчиков фото вызвало много эмоций. Одни заподозрили. что Вайкуле увлеклась Галкиным. "Лайма как поглядывает на Максима-то или я одна это замечаю?", "Как Лайма смотрит на молоденького муженька, а? Аллуся сидит", – написали такие. 

Другие сочувствовали мужу Примадонны:

"Галкин и две молодящиеся клюшки", "У Макса улыбка для журнала, а сам еле терпит этих старых скважин", "Бедный Галкин",  "Две бабуси и внучек...", "Почему-то Макса жалко, с двумя мумиями сидит",  "Жалкое зрелище".

Третьи решили, что артистки пьяны. "Месяц бухают дамы уже...", – прокомментировали они. 

Фанаты привычно хвалили любимиц: "Шикарные наши", "Крутые! Красотки! Умницы. Так держать!", "Девчонки! Вы супер!", "Какие красивые женщины... Ваши улыбки излучают счастье", "Вы очаровашки", "Девчули-красотули, хохотушки, веселушки".

Пугачева и Вайкуле – давние подруги. Они часто отдыхают вместе. Недавно Галкин поделился видеозаписью, на которую попали обе звезды. В ролике певицы отмечают завершение фестиваля в Юрмале.

Фоторепортаж
Как изменилась Пугачева
Алла Пугачева, 2017. Фото: пресс-служба фестиваля Алла Пугачева, 2012. Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Карпов Алла Пугачева, 2007. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Рыдалев
Алла Пугачева, 2007. Фото GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova Алла Пугачева, 2007. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Машков Алла Пугачева, 2000. Фото Николая Малышева (ИТАР-ТАСС) Алла Пугачева, 1993. Фото Олега Булдакова /ИТАР-ТАСС/ +3
Полина ДОРОЖКИНА
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