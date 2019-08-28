Латвийская певица отметилась в ресторане с Примадонной и ее мужем

Алла Пугачева, Лайма Вайкуле и Максим Галкин весело провели время вместе. В Instagram появилось фото всех троих. Поклонники заметили, будто звезда из Латвии флиртует с юмористом.

На кадре артисты сидят, тесно прижавшись друг к другу, за круглым столом, на котором стоят тарелки, чашка и стакан, а также лежит пачка сигарет. Снимок на странице прибалтийской исполнительницы назван "В лучах заката".

У подписчиков фото вызвало много эмоций. Одни заподозрили. что Вайкуле увлеклась Галкиным. "Лайма как поглядывает на Максима-то или я одна это замечаю?", "Как Лайма смотрит на молоденького муженька, а? Аллуся сидит", – написали такие.

Другие сочувствовали мужу Примадонны:

"Галкин и две молодящиеся клюшки", "У Макса улыбка для журнала, а сам еле терпит этих старых скважин", "Бедный Галкин", "Две бабуси и внучек...", "Почему-то Макса жалко, с двумя мумиями сидит", "Жалкое зрелище".

Третьи решили, что артистки пьяны. "Месяц бухают дамы уже...", – прокомментировали они.

Фанаты привычно хвалили любимиц: "Шикарные наши", "Крутые! Красотки! Умницы. Так держать!", "Девчонки! Вы супер!", "Какие красивые женщины... Ваши улыбки излучают счастье", "Вы очаровашки", "Девчули-красотули, хохотушки, веселушки".

Пугачева и Вайкуле – давние подруги. Они часто отдыхают вместе. Недавно Галкин поделился видеозаписью, на которую попали обе звезды. В ролике певицы отмечают завершение фестиваля в Юрмале.