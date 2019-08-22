"Я на нее качу бочку": Крутой рассказал о конфликте с Вайкуле

Музыкант считает поступок артистки неприличным

Игорь Крутой прокомментировал слова Лаймы Вайкуле в его адрес. Композитор считает, что артистка врет и больше не собирается обсуждать с ней какие-либо вопросы.

Скандал разгорелся из-за интервью певицы, где она заявила, что знаменитость обижается на нее из-за того, что она проводит в Латвии свой музыкальный фестиваль.

Крутой видит ситуацию совсем по-другому. По его словам, они вели переговоры о том, чтобы сохранить фестиваль "Новая волна" в Юрмале, а в это время Вайкуле решила быстро организовать свое мероприятие как замену. Композитор посчитал такой поступок неприличным.

"Лайма лукавит. <…> Если она считает, что это порядочно и прилично, Бог ей судья. Я нигде публично не сказал ничего против, пока она первой не высказалась по этому поводу. Каждый из нас живёт по своей совести. У меня вопросов к ней больше нет. Поэтому пусть она не заявляет, что я на неё несправедливо "качу бочку". Я к ней вообще никак не отношусь",

– прокомментировал ситуацию Крутой изданию "АиФ".

Ранее в Сети появилось видео с Лаймой Вайкуле, которая шлепает полуголую Каменских.