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Сын Галкина и Пугачевой вырыл яму для отца

Сын Галкина и Пугачевой вырыл яму для отца
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: www.globallookpress.com
Мальчик решил проблему звездных родителей

Максим Галкин снял видео с латвийского побережья, где отдыхает вместе с детьми. На пляже дочка юмориста и певицы хотела построить замок, а вот ее брат Гарри был более прагматичен и решил выкопать яму для отца.

Свою идея мальчик объяснил просто – в глубокой яме Галкин сможет спрятаться от внимания фотографов, которые, похоже, успели надоесть даже детям.

"Копай яму, глубокую, очень глубокую. Чтобы ты прятался от папарацци: запрыгнул в яму и не видно тебя", – говорит Гарри отцу.

Максим Галкин к идеям 5-летних наследников отнесся с пониманием и принялся копаться в песке. Поклонники в восторге от заботливых детей Примадонны.

"Детки плохого не посоветуют) Видно, и их уже достали)", "Даже дети устали от назойливых папарацци", "Гарри – умняха...разрешил проблему века!", "Гениальный ребенок", "Такие заботливые малыши растут", "Гарри переживает за спокойствие родителей!",

– прокомментировали в Интернете.

Ранее в Сети появился информация о молодом возлюбленном Софии Ротару. 


Дарья ПЕТРОВА
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