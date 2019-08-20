"Пошли венчаться": жена вернулась к Киркорову

Артист записал встречу с женщиной на камеру

Филипп Киркоров продолжает страдать от нападок фанаток. На этот раз одна из поклонниц объявила себя его женой и пришла к музыканту после концерта в Алуште. Подходить к женщине и ее подруге артист, похоже, боялся и издалека пытался объяснить, что они не женаты и даже не знакомы.

После неугомонных женщин сдерживали охранники Киркорова, тогда "жена" поп-короля крикнула ему: "пошли венчаться", объясняя, что она не хуже Пугачевой. После произнесенного имени Примадонны Киркоров не выдержал и скрылся в своем автомобиле.

"Жена Киркорова" вернулась...Не поделиться с вами этим "камбеком" было невозможно! Ну, почему они все именно ко мне приходят, и как они меня находят?", – возмутился артист в социальных сетях.

Назваться женой артиста решила Татьяна Пушина. Как пишет "Комсомольская правда", странная фанатка уже 4 года ездит за Киркоровым по всей России.

"Хочу, чтобы Киркоров на мне женился. Он же обещал, называл меня своей женой! Я думала, что он меня в Россию перевезет, а Филипп теперь от меня бегает! Я и замуж поэтому не выхожу. И детей так и не родила!",

– рассказала женщина журналистам.

Напомним, сейчас Филипп Киркоров гастролирует по Крыму, где ему пообещали неприятности после концерта.