Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Пошли венчаться": жена вернулась к Киркорову

Филипп Киркоров. Фото: www.globallookpress.com
Артист записал встречу с женщиной на камеру

Филипп Киркоров продолжает страдать от нападок фанаток. На этот раз одна из поклонниц объявила себя его женой и пришла к музыканту после концерта в Алуште. Подходить к женщине и ее подруге артист, похоже, боялся и издалека пытался объяснить, что они не женаты и даже не знакомы.

После неугомонных женщин сдерживали охранники Киркорова, тогда "жена" поп-короля крикнула ему: "пошли венчаться", объясняя, что она не хуже Пугачевой. После произнесенного имени Примадонны Киркоров не выдержал и скрылся в своем автомобиле.

"Жена Киркорова" вернулась...Не поделиться с вами этим "камбеком" было невозможно! Ну, почему они все именно ко мне приходят, и как они меня находят?", – возмутился артист в социальных сетях.

Назваться женой артиста решила Татьяна Пушина. Как пишет "Комсомольская правда", странная фанатка уже 4 года ездит за Киркоровым по всей России.

"Хочу, чтобы Киркоров на мне женился. Он же обещал, называл меня своей женой! Я думала, что он меня в Россию перевезет, а Филипп теперь от меня бегает! Я и замуж поэтому не выхожу. И детей так и не родила!",

– рассказала женщина журналистам.

Напомним, сейчас Филипп Киркоров гастролирует по Крыму, где ему пообещали неприятности после концерта. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Долг Украины перед Россией пустят на выкуп граждан

Реальных денег от Киева не дождаться

Россию заставят заплатить Украине за военное вторжение

Киев обратится в международный трибунал, чтобы наказать Москву за "агрессию" в Донбассе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей