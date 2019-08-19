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"Порвут": Киркорову пообещали неприятности на концерте в Крыму

Филипп Киркоров. Фото: www.globallookpress.com
Поклонник звезды предупредил его об опасности

Филимм Киркоров приехал в Крым, где собирается дать 4 концерта. После того, как музыкант выложил фото из Алушты, где должен выступать вечером 19 августа, в комментариях его начали предупреждать о возможной опасности.

Киркирову пишут, что его могут "порвать" во время тура.

"Вас там ждут! Волнуюсь...", "Один не боишься ходить?", "Порвут же ж на тряпочки– сувениры...",

– написали в социальных сетях.

Досталось бывшему мужу Примадонны и за внешний вид: "ну, штанишки у Фили отпад. По возрасту пора уже одеваться и на мужчину походить, а не на гопника", – посоветовал один из пользователей.

Выступления поп-короля оказался под угрозой срыва в июле: когда фура с концертным оборудованием вылетела в кювет по дороге к полуострову. Тогда один из концертов был все-таки отменен. 

Дарья ПЕТРОВА
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