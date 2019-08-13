"Будете ужасной": Валерия изнуряет свое тело

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В своих социальных сетях 51-летняя певица Валерия звезда раскрывает секреты своего идеального тела. На одной из тренировок артистка сделала фото с гирей 12 кг. Поклонники посчитали, что тягать такие тяжести – перебор, а Валерия уже просто начинает изнурять свое тело.
Большинство подписчиков беспокоятся за тело звезды и просят сосредоточиться на главном – музыке и пении.
"Это не занятие спортом, это нечто другое. Хождение по мукам. Сидят на диетах, тягают гири…Вы будете ужасной", "Маньяк в какой-то степени", "Боже зачем, ну зачем!!!!", "Вы и такие тяжести несовместимы...", "Уже не знают, как и с чем себя показать, лучше микрофон держи", "Не перекачайтесь", "Но это уже перебор, зачем себя так изнурять?", "Валерия, что ж так себя мучить?", "Одержимость. Страх перед старостью, неуверенность, заниженная самооценка…", - написали певице в Instagram.
Подписчики Валерии разделились на два лагеря: одни просят звезду поберечь свое здоровье, другие не престают восхищаться выносливостью и энергичностью певицы. Сама Валерия коротко прокомментировала, что у каждого "свои радости в жизни".
"Жирняги завидуют", "Бомбическая форма", "Потрясающая форма", "Красотка, пример для всех женщин", "Мы гордимся вами",
– похвалили звезду поклонники.
Ранее дочь певицы Валерии показала свои "сексуальные складочки".
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