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"Совсем исхудала": дочь Пугачевой перестали узнавать

Кристина Орбакайте. Фото: instagram.com/orbakaite_k
Фигура знаменитости изменилась

Новое фото Кристины Орбакайте вызвало беспокойство у поклонников. Они считают, что звезда слишком сильно похудела, а узнать ее становится все сложнее. Одни советуют Кристине побольше есть, другие только восхищаются внешностью 48-летней артистки.

"Надо кушать", "Кристину не узнать", "Честно, не узнала", "Зачем так худеть?", "Ой, что-то совсем похудела или комбез так худит", "Совсем исхудала", "Кристина, вы очень худенькая", "Уже слишком худая", – пишут в комментариях.

Поклонникам также кажется, что с возрастом Орбакайте все больше становится похожа на свою звездную маму.

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Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

"Кристина, Вы так становитесь похожа на маму, Аллу Борисовну!", "Помолодела и похорошела", "Все больше похожа на маму",

– сравнили певиц в Instagram.

Ранее "Утро" показало видео с двойником Аллы Пугачевой. Популярная певица скопировала известный образ Примадонны – это заметил Максим Галкин. Ранее юморист показал развлечения выпившей Лаймы Вайкуле. 

Дарья ПЕТРОВА
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