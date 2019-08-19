Волочкова попотела перед сопящим незнакомцем

Танцовщица показала фирменный шпагат

Вернувшаяся с отдыха Анастасия Волочкова сразу же приступила к интенсивным тренировкам. Выполнение своих знаменитых шпагатов звезда решила запечатлеть на камеру. Снимать эпатажную танцовщицу вызвался незнакомец, который посапывал, возможно, от удовольствия, глядя на потеющую Анастасию.

Балерина рассказала подписчикам, что это ее первая тренировка после отпуска, но отдыхать Волочковой некогда – она собирается гастролировать со своим спектаклем "Балерина в зазеркалье цирка".

"Мне кажется отдых в Греции пошел мне на пользу. <…> Готовлюсь к своему туру со спектаклем…",

– рассказывает звезда.

На отдыхе в Греции звезда сильно похудела и, по ее словам, "чуть не умерла". Досталось балерине и от морского существа, которое напало на нее во время купания.