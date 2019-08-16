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Волочкова показала обросшую киску в растопленной бане

Волочкова показала обросшую киску в растопленной бане
Фото: www.globallookpress.com
Знаменитость вспомнила о любимом развлечении

Анастасия Волочкова, едва вернувшись с отдыха в Греции, решила побаловать себя банными процедурами. Растапливать баню балерине помогал любимый питомец Лакки. Несколько месяцев назад кота подстригли к лету, но теперь киска эпатажной танцовщицы снова обросла.

Роскошная Анастасия Волочкова известна своей любовью к бане. В холодное время она практически ежедневно радует поклонников снимками в крошечных купальниках. То балерина прикроет интимные места вениками, то зависнет в шпагате над бочкой с ледяной водой.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Летом стройная Анастасия наслаждается купанием в море. Там звезда, видимо, чувствует себя еще увереннее, поэтому с легкостью избавляется от лифчика.

Забавы Волочковой в воде не проходят без происшествий. Однажды кто-то напал за танцовщицу прямо в море. Приключения знаменитости на этом не закончились. После одного из выступлений за границей она чуть не умерла из-за раздвинутых ног.

Дарья ПЕТРОВА
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